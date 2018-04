Nafta v zaostali tekmi do novih treh točk

Druga liga, zaostale tekme 19. kroga

Nogometaši v 2. slovenski ligi so odigrali zaostale tekme 19. kroga. Tretjeuvrščena Nafta 1903 je doma igrala proti Sežančanom in jih premagala s 3:1. Dva zadetka za zmagovalce, ki so se drugouvrščeni Dravi približali na dve točki zaostanka, imajo pa še tekmo v dobrem, je prispeval Marko Roginić.