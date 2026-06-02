Nova smrtna nesreča na štajerki: vozil v napačno smer in trčil v drugo vozilo

Mariborske policiste so ob 2.30 obvestili o vozniku nemških registrskih označb, sicer 86-letnem hrvaškem državljanu, ki je po avtocesti A1 iz smeri Spodnjega Dobrenja proti Šentilju vozil v nasprotno smer. Trčil je v osebni avtomobil voznika z območja PU Maribor, ki je pravilno pripeljal iz smeri Šentilja. Zaradi silovitega čelnega trčenja je tuji državljan na kraju nesreče umrl, drugi udeleženec pa se je v prometni nesreči lažje poškodoval. Ob 12. uri bodo policisti PU Maribor podali izjavo za javnost.

Na območju Policijske uprave Maribor je to že peta prometna nesreča s smrtnim izidom letos. V petih nesrečah je umrlo sedem udeležencev prometnih nesreč.

V enakem obdobju lanskega leta so se na območju PU Maribor zgodile tri prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrli trije udeleženci.