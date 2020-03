Triglav lani povečal dobiček

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina Triglav je v letu 2019 dosegla rast zbranih premij na vseh zavarovalnih segmentih in na vseh trgih, kjer je navzoča. Obseg zavarovalne premije se je povečal za 11 odstotkov na 1,2 milijarde evrov. Skupina okoli Zavarovalnice Triglav je povečala tudi čisti dobiček, in sicer za štiri odstotke na 83,9 milijona evrov.

Po nerevidiranih podatkih je dobiček pred obdavčitvijo skupine v letu 2019 znašal 100,9 milijona evrov, kar tako kot pri čistem dobičku pomeni štiriodstotno rast, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

Skupina je rast premij dosegla že peto leto zapored, in to v vseh treh segmentih zavarovanj: pri premoženjskih zavarovanjih je bila rast 10-odstotna, pri zdravstvenih zavarovanjih 23-odstotna, pri življenjskih in pokojninskih zavarovanjih pa štiriodstotna, poroča STA.

Matična družba Zavarovalnica Triglav pa je leto 2019 sklenila s 84,6 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo in 70,6 milijona evrov čistega dobička, kar je v obeh primerih osem odstotkov več kot leta 2018. Obseg zbranih premij je porasel za šest odstotkov na 702,1 milijona evrov.