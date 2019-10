To je pravi razlog za odhod uprave Petrola #video

Kaj je pravi razlog, da se je morala prejšnji teden posloviti celotna uprava Petrola pod vodstvom predsednika uprave Tomaža Berločnika? Vzrok za nenaden odhod uprave tiči v načrtih selitve Petrola v novo in ekscesno drago poslovno stavbo za ljubljanskim Bežigradom. Pri tem pa še zdaleč ne gre za selitev v nove pisarne in sejne sobe, pač pa tudi za VIP restavracije, prostore za meditacijo in jogo, zdravniško ordinacijo, masažne sobe in celo košarkarsko dvorano, so poročali na Planetu.

Pravi razlog za odhod uprave Petrola na čelu Tomažem Berločnikom predstavljajo pompozni načrti za selitev družbe v novo in pregrešno drago poslovno stavbo na križišču Dunajske in Topniške ulice v Ljubljani. 15-nadstropna stavba tik ob Plečnikovem stadionu bi bila visoka 70 metrov, raztezala bi se na 4.100 kvadratnih metrih, zgradili pa bi jo za 60 milijonov evrov, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

15-nadstropna stavba tik ob Plečnikovem stadionu bi bila visoka 70 metrov, raztezala bi se na 4.100 kvadratnih metrih, zgradili pa bi jo za 60 milijonov evrov. Foto: Planet TV

A kaj, ko pri tem še zdaleč ne gre le za selitev v nove pisarne, pač pa tudi za VIP restavracije, prostore za meditacijo in jogo, zdravniško ordinacijo, imeli pa bi celo košarkarsko dvorano, masažne sobe, zasebna dvigala in posebne protokolarne vhode. Medtem ko se država ukvarja s tem, ali naj banke še kreditirajo povprečno slovensko družino, je elita načrtovala svoje mesto v mestu, in to po ekscesni ceni ter z državnim denarjem, tudi na račun ogromnega dodatnega zadolževanja Petrola.

Futuristična megastruktura v obliki ledene gore

Nova Petrolova stavna naj bi do leta 2022 zrasla nasproti Plečnikovega stadiona, kjer danes stoji Petrolova bencinska črpalka. Gre za stavbno megastruktura v obliki ledene gore, kot jo je opisal prvi mestni arhitekt Janez Koželj. Gre za futuristično zgradbo, kot je Ljubljana do zdaj še ni imela.

V Petrolu so leta 2007 ocenili, da je obnova 16-nadstropne stavbe v Plavi laguni za deset milijonov evrov prepotratna. Za novo zgradbo so sicer pripravljeni odšteti 60 milijonov evrov. Foto: STA

V pritličju zgradbe bo poslovni del z lobijem, recepcijo in razstavnim prostorom, in javni del z barom, trgovinami, prostorom za dostavo in sanitarijami. Zunaj bodo igrišča, paviljoni, terase, bari in šolski park, ki bodo obdani z zelenjem in drevesi.

"Združili bomo vse to, kar potrebujemo. Želimo imeti poslovne prostore, ki nam bodo omogočali kulturo poslovanja, želimo privabljati najboljše kadre, ker brez kadrov se danes na žalost ne da narediti nič," je glede nove stavbe dejal Berločnik.

Zamislili so si tudi masažne sobe in košarkarsko dvorano

Zaposleni bodo sedeli v prvem nadstropju v pisarnah z velikim kongresnim prostorom, garderobo in kuhinjo. Vse to bo obdano z zelenjem in pogledom na osrednji park, da bodo imeli zaposleni stalno povezavo z naravnim okoljem. V drugem nadstropju se bodo lahko sproščali, na primer v veliki športni dvorani s košarkarskim igriščem in v fitnesu.

Foto: Planet TV

V tretjem nadstropju so prav tako načrtovane pisarne, fitnesi, sobe za masažo in telovadnica za jogo in meditacijo, pa tudi soba za počitek, previjanje otrok, notranja igralnica in zunanje igrišče. Če bo kaj narobe, bodo na voljo tri sobe za okrevanje z lastno zdravniško oskrbo.

Imeli bodo tudi restavracije za izbrane VIP goste

V četrtem nadstropju bodo prav tako pisarne, restavracije ter prostor za kadilce. Peto nadstropje je namenjeno internim sestankom, izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. Vmes se bodo lahko zaposleni sprostili na terasi ali pa obiskali restavracijo za le izbrane VIP goste.

Nova Petrolova stavna naj bi do leta 2022 zrasla nasproti Plečnikovega stadiona, kjer danes stoji Petrolova bencinska črpalka. Foto: STA

V šestem in sedmem nadstropju bodo večinoma pisarne ter skupni prostori za sestanke in izobraževanje. Pisarne so v načrtu vse do 12. nadstropja. Tam bo mesto za vodstveni kader, upravo in menedžerje ter njihove skupne prostore. V 13. nadstropju bodo sejne sobe za najpomembnejše sestanke, v 14. in 15. nadstropju pa terase. V štirih podzemnih etažah bo na voljo 200 parkirnih mest za avtomobile, kolesa, motorje in električne avtomobile, pa garderobe, servisna soba, nadzorna soba in skladišča.

Obnova starih prostorov za deset milijonov evrov se jim je zdela prepotratna

Glede na navedeno se zdi, da Petrol za davkoplačevalski denar gradi mesto v mestu. 60 milijonov evrov, kolikor bodo odšteli za novo palačo, bo na primer stala celotna stanovanjska soseska Brdo, ki je največja investicija državnega stanovanjskega sklada.

Že decembra 2016 je sicer Berločnik natančno vedel, v kakšno igro se spušča. Takrat so v Petrolu v dogovoru z županom Zoranom Jankovićem za 1,4 milijona evrov kupili zemljišče za Bežigradom. Leta 2017 so še poskušali z obnovo starih Petrolovih prostorov v Plavi laguni, a so ocenili, da je obnova 16 nadstropij za okoli deset milijonov evrov prepotratna.

Še marca 2018 so se pred novinarji časnika Delo sprenevedali, da so šele v začetni fazi preverjanja možnosti selitve, potem pa že avgusta letos novo megazgradbo pompozno predstavili v atriju ljubljanske mestne hiše.