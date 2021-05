Tibor Šimonka je novi predsednik GZS

Tibor Šimonka je v predstavitvi članom skupščine GZS dejal, da želi na temelju 170-letne tradicije zbornice in večstoletne tradicije jeklarstva, znanja, izkušenj ter vpetosti v slovenski in mednarodni gospodarski prostor graditi gospodarsko zbornico prihodnosti.

Skupna prizadevanja bodo še naprej temeljila na programu Slovenija 5.0 ter razvojnem partnerstvu. Kot ključne usmeritve je med drugim navedel zeleni prehod, podporo digitalizaciji, inovativnosti, raziskavam in razvoju, pomoč članom pri črpanju finančnih sredstev, internacionalizacijo ter karierni razvoj zaposlenih.

Med kratkoročnimi prioritetami je izpostavil naslednji paket interventne zakonodaje in pomoči gospodarstvu pri premagovanju gospodarskih posledic epidemije covid-19, ukrepe za ponovni zagon gospodarstva po epidemiji, investicijsko platformo (črpanje EU sredstev), vlaganja v RR ter debirokratizacijo. Za razvojno kapice ocenjuje, da ni vprašanje, ali jo potrebujemo, temveč, kdaj bo uvedena.

"Brez močne ekonomije ni splošnega blagostanja"

Po prepričanju Šimonke mora biti "zbornica najmočnejši partner državi, ki bo s svojimi stališči in predlogi lahko pravočasno vplivala, še pred sprejetjem zakonodajnih predpisov, na oblikovanje zakonodajnih okvirjev, znotraj katerih se bo gospodarstvo krepilo in razvijalo v dobrobit vseh. Brez močne ekonomije ni splošnega blagostanja." Izpostavil je tudi pomen sodelovanja in povezovanja s člani ter drugimi ključnimi deležniki doma in v tujini.

Kot novi predsednik GZS si bo prizadeval, da bo "GZS globalna, zelena in sodobna. Moramo biti hitri, odzivni in vztrajni."

Dozdajšnjemu predsedniku Boštjanu Gorjupu mandat poteče 27. maja.