Tesla zaradi bitcoina zaslužila skoraj 300 milijonov dolarjev

Slabih 185 tisoč prodanih tesel v prvih treh mesecih letošnjega leta je za pet odstotkov več, kot so pričakovali analitiki in vlagatelji, poroča The Next Web. Tesla je v prvem četrtletju s prodajo vozil ustvarila za približno deset milijard dolarjev (8,3 milijarde evrov) prihodkov, vendar odlični poslovni rezultati niso pomagali ceni delnice proizvajalca avtomobilov, ki je po objavi rezultatov zrasla le za odstotek. Bolj kot s prodajo vozil so vlagatelji želeli videti, kako se je Tesla odrezal z vlaganjem v bitcoin v zadnjih mesecih, kar je pri mnogih vzbudilo veliko negodovanja.

Kot je v poročilu razkril prvi finančnik podjetja Zachary Kirkhorn, je podjetje povečalo svoje premoženje za 272 milijonov dolarjev (225 milijonov evrov) zaradi rasti cene kriptovalute. Ker so deset odstotkov kupljenih bitcoinov tudi prodali, je Tesla nazaj v dolarje že pretopila za 101 milijon dolarjev (84 milijonov evrov) kriptovalute. Tesla je sicer februarja sporočila, da je podjetje kupilo za 1,5 milijarde dolarjev bitcoinov (1,24 milijarde evrov).

Prvi mož podjetja Elon Musk je ob najavi razkril, da sam svojega kriptopremoženja ni prodal.

No, you do not. I have not sold any of my Bitcoin. Tesla sold 10% of its holdings essentially to prove liquidity of Bitcoin as an alternative to holding cash on balance sheet.