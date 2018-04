Teš 6: zakaj najmočnejši človek v slovenski energetiki ne sme pasti (II)

Prikaz nasprotnih dejstev

V HSE VSE POSTOPKE V ZVEZI Z VLAGANJEM ODŠKODNINSKIH TOŽB PROTI ODGOVORNIM V PROJEKTU TEŠ 6 VODIMO SKLADNO S SKRBNOSTJO DOBREGA GOSPODARSTVENIKA IN CILJEM POVRNITVE ČIM VEČJEGA DELA POVZROČENE ŠKODE

Portal siol.net je v petek, 13. aprila 2018, objavil prispevek o neodzivnosti HSE d. o. o. pri vlaganju morebitnih pravnih sredstev proti odgovornim v projektu gradnje bloka 6 TEŠ. Dejstva v zvezi s tem so drugačna. V HSE d. o. o. oz. skupini HSE ne zavlačujemo in ne preprečujemo vlaganj odškodninskih tožb proti nekdanjim članom organov družb, vpletenim v projekt gradnje bloka 6 TEŠ, nasprotno: že od konca leta 2015 si aktivno prizadevamo za to, da bi bil skupini HSE povrnjen čim večji delež povzročene škode.

HSE je že v letu 2014 po opravljeni pravni analizi dokumentov pristojnim organom naznanil sum storitve kaznivega dejanja, kar je predstavljalo eno od podlag za uvedbo kazenskega postopka zoper več odgovornih fizičnih in pravnih oseb. V tem kazenskem postopku bosta HSE oz. TEŠ svoje interese zavarovala tudi z vložitvijo ustreznega premoženjsko pravnega zahtevka, ki ima isto naravo kot odškodninska tožba, a z manj porabljenega časa, brez podvajanj in z manj stroški. Ob kazenskem postopku, ki poteka v Slovenij, sodelujemo tudi v povezanih kazenskih postopkih, ki potekajo v tujini.

HSE je z namenom zadevo dodatno preiskati in pridobiti ustrezno gradivo skladno z usmeritvijo Računskega sodišča, katerega naložene ukrepe je nadalje v celoti pravilno izpolnil, preko priznane revizijske družbe ERNST & YOUNG d. o. o. opravil posebno revizijo vodenja investicije v blok 6 TEŠ. Po opravljeni prvi fazi revizije so zaradi dodatno razpoložljive dokumentacije sledile še nadaljnje faze. HSE je vse ugotovitve posebne revizije nemudoma predajal Specializiranemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije, s čimer je poskrbel, da je slednje pridobljene ugotovitve lahko uporabilo v kazenskih postopkih.

Na podlagi dejstev in okoliščin, ugotovljenih v okviru posebne revizije in v okviru drugih preiskovalnih dejanj, je HSE sprožil več zahtevnih pravnih in arbitražnih postopkov, katerih poglavitni namen in cilj je povrnitev povzročene škode. V pravnih postopkih, povezanih z izgradnjo bloka 6 TEŠ, sodelujemo tako z odvetniško pisarno Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, ki je specializirana na področjih, kjer so bila vložena pravna sredstva, kot tudi z nekaterimi tujimi strokovnjaki na relevantnih področjih.

Sklepno bi želeli podariti, da se je potrebno zavedati, da so nekateri s tem povezani postopki (tako postopki revizije, kot tudi kazenski postopki, postopki za zavarovanje dokazov in arbitražni postopki) zahtevni in dolgotrajni, predvsem pa podvrženi zaupnosti. Vse nove relevantne ugotovitve, ki so rezultat nadaljnjega angažiranega dela na zadevi, pa HSE d. o. o. sproti posreduje Specializiranemu državnemu tožilstvu RS kot za kazenski pregon pristojnemu organu. Dodatno zato sproženih postopkov v interesu njihove uspešne izvedbe s ciljem, da pride do povrnitve utrpele škode v čim višjem deležu, ne moremo komentirati.

GLEDE POSEBNE REVIZIJE V PREMOGOVNIKU VELENJE

Ne drži, da se je posebna revizija določenih poslov Premogovnika Velenje d. o. o. zaključila brez vloženih pravnih sredstev. V zvezi z ugotovitvami posebne revizije sta bila sprožena odškodninski postopek zoper odgovorno osebo družbe PV in odškodninski postopek zoper odgovorno osebo družbe HTZ v skupnem znesku preko 800.000 EUR. Nadalje so bili v zvezi z določenimi gradbenimi projekti sproženi odškodninski postopki zoper pravne osebe v skupnem znesku preko 2 mio EUR. Vloženi pa sta bili tudi kazenski ovadbi zoper odgovorni osebi družbe HTZ in družbe PV INVEST.

Lidija Pavlovčič,

Vodja Službe za korporativno komuniciranje skupine HSE