"Tako visokega dviga cen ni nihče predvideval" #video

"V preteklih letih smo bili razvajeni, ko je bila cena regulirana. Ob vseh dvigih in tudi padanju cen na svetovnem trgu so se v Sloveniji zaradi regulacije vsakih 14 dni vrhovi in padci izravnali in so le redko dosegali tako velike spremembe. V daljšem obdobju pa bi seveda tudi mi, kljub regulirani ceni, doživeli spremembe. Po celotni Evropi so se cene precej dvignile, na Hrvaškem je recimo dizel dosegel najvišjo ceno do zdaj," je pojasnil Okorn.

Višanje cen energentov - zemeljskega plina, električne energije in naftnih derivatov - je po besedah ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška velik problem za gospodarstvo celotne EU, ne le za slovensko. Kot je dejal, trenutno analizirajo obstoječo situacijo, sam pa verjame, da bodo našli rešitve.



Pri naftnih derivatih je cena sestavljena iz večih delov, Počivalšek pa je zavrnil špekulacije, da je liberalizacija trga vzrok za višje cene. "To ni tako. Cene goriv v osnovi se višajo, zliberalizirane pa so le marže teh goriv. Naredili bomo analizo, koliko je kaj vplivalo na to in potem tudi ustrezno ukrepali," je dodal.

Kaj nas čaka?

Kaj lahko pričakujemo, je vprašanje za vedeževalko, je dejal Okorn: "Pred enim letom nihče ne bi napovedal tako visokega dviga cen. Strokovnjaki so omenjali 1,2 evra ali 1,3 evra za liter goriva. Nekako smo vsi pričakovali, da se bo cena umirila na neki srednje visoki ravni tudi zaradi prihoda električnih avtomobilov. Ker je elektrika načeloma cenejša, je lahko povpraševanje po predragem gorivu manjše. Se pa lahko vedno znova izkaže, da sta bencin in dizel izjemno neelastična in ljudje zelo redko spremenijo navade, še posebej ne v tako kratkem obdobju, kot je eno leto."

Poleg goriva dražja tudi elektrika

Poleg dviga cene goriv enako raste tudi cena elektrike. "Tukaj gre za zeleno preobrazbo in vidi se, da bi to lahko bila težava v prihodnosti. Električne avtomobile lahko ceneje polnimo na domačih polnilnicah, medtem ko so cene na polnilnicah v mestih že zelo blizu cenam goriva. Tukaj kakšnega velikega prihranka ni," je pojasnil Okorn.

Za potrošnike obstaja alternativa

Alternativa osebnemu prevozu je zagotovo dober javni prevoz, ki ga v Sloveniji nimamo, je dejal Okorn. V mestu kot alternativo vidi kolesarjenje in hojo, izpostavil pa je tudi deljenje avtomobila oziroma car sharing, kar v Sloveniji že poznamo.