Ministrstvo: O podaljšanju bonov ne razmišljamo

Do ponedeljka so upravičenci unovčili 1,53 milijona lanskih turističnih bonov v vrednosti 215,86 milijona evrov. Izkoriščenih je torej okoli 75 odstotkov bonov, je na novinarski konferenci ob predstavitvi Dnevov slovenskega turizma v Ljubljani danes povedal Počivalšek. Gre za bone, ki jih je bilo mogoče unovčiti v turističnih namestitvenih obratih za nočitev ali nočitev z zajtrkom.

Skupna vrednost bonov skoraj 360 milijonov evrov

Te bone je vsem prebivalcem Slovenije lani prinesel tretji protikoronski zakon, in sicer za polnoletne v vrednosti 200 evrov, za mladoletne pa v vrednosti 50 evrov. Skupna vrednost teh bonov znaša 356,86 milijona evrov.

Od letos izdanih bonov, ki jih je mogoče koristiti širše na področju turizma, gostinstva, kulture in športa – t. i. bonov 21 –, pa jih je bilo unovčenih 972 tisoč v vrednosti 68,31 milijona, navaja Počivalšek. Spomnil je, da to predstavlja okoli 48 odstotkov vseh bonov.

Boni 21 so prebivalcem Slovenije na voljo od 16. julija. Polnoletnim pripada bon v vrednosti 100 evrov in mladoletnim v vednosti 50 evrov. Skupna vrednost vseh bonov 21 je okoli 187 milijonov evrov.

Minister: Boni so odličen ukrep in rešitev za podjetja

Turistični boni so se po besedah gospodarskega ministra "pokazali za odličen ukrep, ki je rešil številna podjetja". "Odločali smo se med dvema možnostma: dati turističnemu gospodarstvu denar za to, da ne dela, ali dati denar vsem prebivalcem in se mora turistično gospodarstvo potruditi, da pride do teh sredstev. Mislim, da smo se pravilno odločili in da bo večina Slovencev bone do konca leta izkoristila," je dejal Počivalšek.

Pomoč z boni turizmu le za lansko in letošnje leto

"Jasno pa moram povedati, da ne razmišljamo o tem, da bi te bone podaljšali za naprej. Šlo je za pomoč turističnemu gospodarstvu za lansko in letošnje leto," je še dodal minister.