Covid-19: zakulisje snemanja Okornovega filma

V njem Okorn razkriva, da je še pred začetkom snemanja zavladala panika. Izkazalo se je namreč, da Okorn ni cepljen. "Jaz sem ciljna publika, ki jo moramo prepričati, da se cepi. Jaz nisem bil nikoli proti cepljenju pa nikoli nisem bil za cepljenje," je o svojem pristopu do snemanja dokumentarca razkril Okorn.

Iz zakulisnega filma, ki prihaja na male zaslone, izvemo še, da je bil projekt za Okorna, ki je v svoji karieri sodeloval tudi s hollywoodskimi zvezdniki, kot je Will Smith, vse prej kot mala malica. "Nikoli še nisem bil tako živčen, nikoli še nisem imel take velike odgovornosti," je priznal Okorn. Šele ko bi prepričal sebe, bi namreč lahko čiste vesti pomagal svetovati drugim.

Ker so želeli pridobiti zanesljive informacije, so poiskali prebolevnike in njihove družine ter zdravstveno osebje, ki je skrbelo za zbolele za covid-19. Mitja je priznal, da so imeli na začetku težave najti ljudi, ki bi govorili o svoji izkušnji. "Ljudje se bojijo, ker so tiste, ki so se že izpostavili, napadli," pravi. Vprašanje cepljenja je močno razdelilo Slovence. "Preveč smo zastrupljeni s tem, kar smo prebrali na Facebooku, kaj nam je nekdo serviral. Vsi so se že odločili sami zase in potem samo iščejo tisto, kar podpira njihova stališča," pravi Luka Štigl, kreativni producent filma. Pomembno se mu je zdelo, da so bili neodvisni; da so lahko sami izbrali ljudi, da niso imeli navodil, kaj bi morali ti ljudje povedati. "Tako bomo dobili celovito zgodbo in si ustvarili lastno mnenje," je prepričan Štigl.

V zakulisnem filmu režiserja Jana Koka vidimo, kakšno je bilo razmišljanje Okorna v različnih fazah produkcije, kako se je odzival na goste in njihove zgodbe ter tudi, kaj si preostali člani snemalne ekipe mislijo o covid-19 in cepljenju. Poglejte, kakšno odločitev je sprejel na koncu in do kakšnega sklepa je prišel.