Tako izgledajo stanovanja v novogradnji nasproti Tivolija #video #foto

"Težave, ki smo jih imeli s projektom Bellevue Living, me ne bodo odvrnile od novih projektov v Ljubljani," trnovo pot do odprtja poslovno-stanovanjskega kompleksa komentira Jascha Popovich, ki pa podrobnosti o novem projektu ne želi izdati.

"Moram tudi poudariti, da je bil ljubljanski župan eden izmed redkih ljudi, ki so nam ves čas pomagali. Vedno je imel odprta vrata za nas. Take podpore nisem nikoli imel v Avstriji," doda Popovich.

"Glede cen drugih nepremičnin v Ljubljani lahko rečem to, da ljudje veliko govorijo in ni vse res, kar se govori," je danes na odprtju kompleksa Bellevue Living dejal eden izmed investitorjev in direktor podjetja, ki stoji za kompleksom, Avstrijec Jascha Popovich. Foto: Bojan Puhek

"Trg nepremičnin v Ljubljani malo zaostaja za Evropo. Menim pa, da dobri projekti v centru Ljubljane ne bodo imeli težav," je še dejal Popovich in dodal, da je po njegovem mnenju prostora za nove projekte v centru še vedno dovolj.

V kompleksu več kot 70 stanovanj

"Prodali smo 80 odstotkov stanovanj v centru Bellevue Living," izda Popovich. V kompleksu so sicer grobo gledano trije tipi nepremičnin. Dvostanovanjske "hiše", stanovanja in štirje penthousi. Cene stanovanj se po besedah Popovicha gibljejo od 4.300 evrov do 5.300 evrov za kvadratni meter brez davka.

"Sem pa pri teh številkah izvzel penthouse, ki stanejo malo manj kot tri milijone evrov in so veliki približno 260 kvadratnih metrov. V ceno so všteta še štiri parkirna mesta. Skupaj z davkom so oziroma bodo kupci odšteli okrog deset tisoč evrov za kvadratni meter," pojasni Popovich. Hiše stanejo okoli 3.600 evrov za kvadratni meter brez davka.

"Menim, da ponujamo najboljša stanovanja glede na razmerje med ceno in kvaliteto gradnje in bivanja," je še poudaril Popovich.

