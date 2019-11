Stavka poštnih delavcev po dveh dneh končana

Pogajalski skupini Sindikata poštnih delavcev (SPD) in vodstva Pošte Slovenije sta po več kot osem ur dolgih pogajanjih v torek pozno zvečer zbližali stališča in dosegli dogovor. Stavka, ki jo je sindikat začel v ponedeljek, je tako po dveh dneh preklicana, opravljanje storitev pa bo od danes spet potekalo nemoteno.

Kot so po koncu večurnih pogajanj v skupni izjavi sporočili iz Pošte Slovenije in sindikata, ki je eden od dveh reprezentativnih v omenjenem državnem podjetju, so se dogovorili o načinu zaposlovanja v letu 2020, zvišanju mase plač zaposlenih v poštnem prometu, referenčnih obdobjih za leto 2020 in področju varnosti in zdravja pri delu.

Masa plač za delavce se bo povečala za 7,5 milijona evrov

Masa plač za delavce v poštnem prometu se bo povečala za 7,5 milijona evrov, ostalih podrobnosti dogovora pa za zdaj niso razkrili. Vsem strankam se zahvaljujejo za potrpežljivost in zagotavljajo, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da čim prej dostavijo vse pošiljke, ki med stavko niso dosegle naslovnikov.

Sindikat poštnih delavcev je stavko napovedal konec oktobra in med drugim znova zahteval kadrovsko okrepitev na takšno raven, da bo zagotavljala izpolnjevanje obveznosti in normalen obseg opravljenih ur. Po njihovi oceni bi morala Pošta Slovenije zaposliti še dodatnih 300 ljudi.

Stavkali, ker vodstvo ni pristalo na dvig plač

Ob tem so zahtevali desetodstotni dvig plač, saj je po njihovem mnenju zdajšnja višina plače za deficitarna delovna mesta glede na naravo in pogoje dela bistveno prenizka. Še pred stavko so se na sobotnih pogajanjih uspeli dogovoriti o večini odprtih vprašanj, medtem ko vodstvo pošte ni pristalo na dvig plač.

Kot so ob tem spomnili v poslovodstvu, so februarja z obema sindikatoma sklenili dveletni dogovor, po katerem v primeru spoštovanja sporazuma na strani delodajalca, sindikata v letih 2019 in 2020 ne bosta postavljala novih zahtev ter ne bosta napovedala in izvedla stavke iz razlogov, ki jih ureja dogovor, vreden okoli 17,5 milijona evrov.

Stavkala več kot polovica vseh pismonoš in zaposlenih za poštnimi okenci

Potem ko je že prvi dan stavke pokazal, da je podpora stavkovnim zahtevam presegla članstvo v tem sindikatu, saj naj bi stavkala več kot polovica vseh pismonoš in zaposlenih za poštnimi okenci, s tem pa je začela nastajati precejšnja gospodarska škoda, je generalni direktor Boris Novak povedal, da so se pripravljeni pogovarjati tudi o dvigu plač, vendar na način, ki ne bo ogrozil poslovanja in delovnih mest.

Sindikat delavcev prometa in zvez pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije se tokratni stavki ni pridružil, saj je ocenil, da je februarja sklenjen dveletni dogovor dober in da ga delodajalec izvaja.