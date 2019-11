Stavka poštnih delavcev: kje jo boste opazili?

Poštni delavci so opolnoči začeli stavko. Sindikat poštnih delavcev in vodstvo Pošte Slovenije namreč nista dosegla dogovora glede zahteve sindikata za zvišanje plač. Vodstvo pošte zagotavlja, da uporabniki poštnih storitev stavke večinoma ne bodo občutili. Stavka bo trajala do preklica.

Pošta Slovenije bo po zagotovilih vodje pogajalcev s strani pošte Karmen Lebe Grajf tudi v času stavke v vseh enotah izvajala prenos vseh vrst pisemskih pošiljk, prenos do deset kilogramov težkih paketov, celoten prenos pošiljk v mednarodnem prometu in prenos vseh nujnih pošiljk. Moteni pa bodo prenosi reklam in več kot deset kilogramov težkih paketov, plačilne storitve in še nekatere druge storitve, kot je prodaja blaga.

Poslovodstvo Pošte Slovenije in Sindikat poštnih delavcev bosta sicer že ta teden znova sedla za pogajalsko mizo. Od izkupička nadaljnjih pogajanj bo tudi odvisno, koliko časa bo trajala stavka.

Stavko napovedali konec oktobra

Sindikat poštnih delavcev je stavko napovedal konec oktobra, nato pa začel pogajanja s poslovodstvom o stavkovnih zahtevah. Med drugim je zahteval kadrovsko okrepitev in desetodstotni dvig plač. Do sobote so se v pogajanjih vsebinsko poenotili glede vseh stavkovnih zahtev, razen glede zahteve za zvišanje plač.

Vodstvo je sindikatu na zadnjih pogajanjih v soboto ponudilo izplačilo poslovne uspešnosti za letos, na kar pa sindikat ni pristal.