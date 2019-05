Stanovanja na Obali za 200 tisočakov gredo za med

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po tem, ko je slaba banka začela s prodajo več kot 160 novih stanovanj v našem največjem obalnem mestu, smo preverili, kdo so potencialni kupci na Obali in po kakšnih nepremičninah najbolj povprašujejo.

Stanovanja v objektu Koprska vrata Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) prodaja po načelu javnega zbiranja zavezujočih ponudb, pri čemer varščina za nakup enega stanovanja znaša pet tisoč evrov. Izbran bo kupec, ki bo ponudil največ.

Izhodiščne cene se sicer gibljejo od 2.000 do 2.600 evrov za kvadratni meter. Za 67 kvadratnih metrov dvosobnega stanovanja z ložo in dvema parkirnima mestoma v podzemni garaži bo tako potrebno odšteti najmanj 172 tisoč evrov, kolikor znaša izhodiščna cena.

Ogled stanovanj je mogoč do 26. maja, zanj pa se morajo zainteresirani kupci prijaviti. V DUTB so se pohvalili, da so še pred uradnim začetkom prodaje zabeležili 400 prijav za vodene oglede.

Slovenci radi kupujejo na slovenski obali

"Velika večina nepremičnin v znesku do največ 200 tisoč evrov se proda zlahka. Seveda mora postavljena cena biti realna," opozarja Aleš Goršak iz nepremičninske agencije Tanal. Foto: Osebni arhiv

"Slovenska obala je zaradi ugodnih klimatskih razmer in umirjenega načina življenja za veliko ljudi bolj všečna kot Ljubljana ali druga večja slovenska mesta. Zato se Slovenci radi odločajo za nakup nepremičnine ob morju. Ne toliko iz razloga stalne selitve, temveč bolj za preživljanje dopusta in koncev tedna. V zadnjem obdobju opažamo velik del nakupov tudi za namen turističnega oddajanja stanovanj prek platform Airbnb ali Booking," pojasnjuje Aleš Goršak, lastnik in direktor nepremičninskega podjetja Tanal iz Izole.

To podkrepi na primeru nedavne prodaje stanovanj v naselju Nokturno, kjer je bila slaba polovica nakupov opravljenih za stalno prebivanje, dobra polovica pa za preživljanja prostega časa. Del slednjih je večino leta praznih, del pa se jih oddaja - dolgoročno ali kratkoročno.

Stanovanja do 200 tisočakov gredo za med

Po njegovih besedah se kupci najpogosteje odločajo za nakup stanovanj v vseh treh obalnih mestih, ob nakupu hiše pa tudi za okoliške kraje, bolj oddaljene od morja. Slovenci iz notranjosti države večinoma povprašujejo po nepremičninah na obali, čim bližje morju.

"Velika večina nepremičnin v znesku do največ 200 tisoč evrov se proda zlahka. Seveda mora postavljena cena biti realna. Kar je več, se prodaja dlje, saj je masa kupcev že bistveno manjša," opozarja Goršak.

Več sto novih stanovanj za normalno ceno bi lahko prodali

Glede velikopoteznih nepremičninskih načrtov v Izoli, kjer sta stanovanjski gradnji namenjeni ogromni zemljišči nekdanje Argoline pri marini in nekdanjega Delamarisa pri ladjedelnici, Goršak ni preveč optimističen, čeprav bi več sto stanovanj za normalno ceno našlo kupca.

"Apetiti prodajalcev in investitorjev so veliki, a v bližnji prihodnosti ne pričakujem nič novega. Bi pa za normalno ceno kupce verjetno našli. Če je nepremičnina lokacijsko atraktivna, kvalitetno zgrajena in ima primerno ceno, je mogoče prodati vse. Prav previsoko postavljena cena je namreč običajno razlog za neprodajo," poudarja.

Degradirana obala v Izoli, kjer je nekoč stal Delamaris, bi lahko postala privlačna turistična točka. Takole izgleda idejna zasnova. Foto: Heta

Goršak kot zanimivost dodaja še, da je trenutno na slovenski obali veliko povpraševanje za dolgoročni najem stanovanj. "Če bi imeli na voljo sto prostih stanovanj, bi jih z lahkoto oddali. Velika večina jih zdaj raje oddaja turistom prek Airbnbja ali Bookinga," še sklene.