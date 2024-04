To pomeni, da je bilo za vsako neprofitno najemno stanovanje povprečno skoraj 18 prijav, uspešnih pa je bilo le dobrih pet odstotkov prosilcev, kar kaže na veliko potrebo po neprofitnih stanovanjih v Ljubljani. JSS MOL bo stanovanja dodelil prosilcem na podlagi predhodno določenih kriterijev, ki vključujejo socialno-ekonomski položaj, trenutne bivalne razmere in ostale relevantne dejavnike.

Iz javno objavljenega seznama je razvidno, da bodo 134 neprofitnih stanovanj razdelili tistim prosilcem, ki glede na višino dohodka niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, 64 stanovanj pa bodo podelili prosilcem z nekoliko višjimi dohodki, ki so zavezanci za plačilo.

Stanovanja so nadalje razdelili takole:



Na listi A so dodelili 134 stanovanj po naslednji razdelitvi:

- 83 stanovanj za družine, ki so dosegle nad vključno 615 točk – lista A1,

- 24 stanovanj za samske osebe, ki so dosegle nad vključno 590 točk – lista A2,

- 17 stanovanj za osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, ki so dosegle nad vključno 440 točk

– lista A3, - 10 stanovanj za osebe z okvaro čuta - gluhe oziroma slepe osebe, ki so dosegle nad vključno 360 točk – lista A4,



Na listi B so dodeli 64 stanovanj po naslednji razdelitvi:

- 37 stanovanj za družine, ki so dosegle nad vključno 560 točk – lista B1,

- 23 stanovanj za samske osebe, ki so dosegle nad vključno 530 točk – lista B2,

- 3 stanovanja za osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, ki so dosegle nad vključno 340 točk – lista B3,

- 1 stanovanje za osebo z okvaro čuta - gluhe oziroma slepe osebe, ki je dosegla 290 točk – lista B4.

Stanovanja tokrat tudi na Vrhniki

Stanovanja za izbrane na 20. javnem razpisu za neprofitna stanovanja bodo locirana na različnih lokacijah po Ljubljani, nekaj pa jih bo tudi na Vrhniki. Najemnina v neprofitnih stanovanjih JSS MOL je bistveno nižja kot v primerljivih stanovanjih republiškega stanovanjskega sklada, sploh pa od stanovanj na trgu.

Za najemnino za dvosobno stanovanje ljubljanskega sklada v soseski Novo Brdo je denimo treba odšteti okoli 296 evrov na mesec, za podobno veliko stanovanje v lasti republiškega stanovanjskega sklada pa okoli 483 evrov na mesec.

Prihodnji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v Ljubljani naj bi bil objavljen predvidoma septembra 2025.