Španija kot prva v EU dostavljavcem priznala status zaposlenih

Španija je kot prva država znotraj EU dostavljavcem podjetij, kot sta Deliveroo in UberEats, priznala status zaposlenih. Tako v Španiji kot drugih evropskih državah so dostavljavci na kolesih in motorjih večkrat opozarjali na svoj status prekarnosti in zahtevali pravice, ki izhajajo iz statusa zaposlenega.

"Dostavljavci so odslej prepoznani kot zaposleni in bodo imeli skladno s tem tudi pripadajoče pravice," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes povedala španska ministrica za delo Yolanda Diaz.

Španija je zakonodajo, ki ureja status dostavljavcev, sprejela kot prva država v EU, je dodala.

Nezadovoljstvo dostavljavcev se je krepilo že dlje časa; zahtevali so namreč priznanje pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja, med drugim plačan dopust in bolniško odsotnost. Podjetja so medtem vztrajala, da delujejo zgolj kot posrednik med naročniki in dostavljavci, ki so samozaposleni in morajo sami plačati prispevke.

Več dostavljavcev je pravico iskalo tudi na sodiščih, a so ta po poročanju AFP odločala različno – včasih v prid dostavljavcem, včasih pa so se postavila na stran podjetja. Zmedo bo zdaj odpravila nova zakonodaja, še navaja agencija.