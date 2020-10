Sodišče: Luka Koper je ravnala nezakonito

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po večletnih opozorilih, da je poslovni model t. i. izvajalcev pristaniških storitev (IPS) v koprskem pristanišču nezakonit, je temu zdaj pritrdilo še delovno sodišče, ki je presodilo, da so bili "zunanji" delavci dejansko v delovnem razmerju z Luko Koper, poroča RTV Slovenija .

Za tožbo se je odločilo več nekdanjih zaposlenih pri IPS, ki so po lanskem preoblikovanju modela zaposlovanja v koprskem pristanišču ostali brez zaposlitve. Kot je za RTV Slovenija dejal njihov pravni zastopnik Marko Blatnik, je koprsko sodišče dalo jasno zahtevo po spoštovanju delovnopravne zakonodaje pri izvajanju gospodarske dejavnosti.

Upravičeni so do izplačila razlik v plači

Sodišče je tožnikom ugodilo v zahtevi, da se jim omogoči nadaljevanja dela v Luki Koper pod enakimi pogoji kot drugim zaposlenim luškim delavcem. Na podlagi delovnega razmerja je tako sodišče nekdanje delavce IPS-ov izenačilo kot luške delavce, kar pomeni, da so zaposleni upravičeni do izplačila razlik v plači, prijave v vsa zavarovanja, vpisa delovne dobe in še drugih pravic.

Kot pravijo v Luki Koper, sodbo za zdaj še preučujejo. Glede pritožbe se bodo odločili v roku, ki ga imajo na razpolago. Kar zadeva ocene višine sredstev, ki jih bodo morali v primeru pravnomočnih sodb nameniti za poplačila razlik v plačah in prispevkih, v Luki Koper informacij ne dajejo. Pojasnili so zgolj to, da ima družba za obveznosti iz naslova pravnih obvez vsako leto rezervirana sredstva, o čemer poroča tudi v letnih poročilih, še piše RTV Slovenija.