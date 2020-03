Slovenija z obveznicami do 1,1 milijarde evrov

Za triletno obveznico je bilo za 1,35 milijarde evrov presežnega povpraševanja, za devetletni dolg pa 350 milijonov evrov. "Poznavalci obvezniškega trga, ki ne želijo biti imenovani, so obrestno mero za triletni dolg označili za razmeroma visoko, upoštevajoč krivulje donosnosti, ki smo jih na trgu vajeni v zadnjem obdobju," so poročale Finance.

Na ministrstvu za finance so zapisali, da je Slovenija okvirne pogoje izdaje napovedala "vsled nekoliko bolj pozitivnim razmeram na finančnih trgih in upoštevaje vpliva bolezni covid-19". Izdajo novih obveznic so vodile banke Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole, Goldman Sachs in HSBC, poroča STA.

Država se je letos januarja že zadolžila za 1,5 milijarde evrov. Dodatno je marca povečala julija 2015 izdani obseg 30-letnih obveznic za 50 milijonov evrov, v kratkem pa ga namerava še za dodatnih 50 milijonov evrov.

V proračunu je sicer dovolj denarja za spopad z epidemijo novega koronavirusa, s katero se soočata tako Slovenija kot ves svet. Tako premier Janez Janša kot finančni minister Andrej Šircelj sta danes povedala, da je finančni sistem stabilen, rebalansa državnega proračuna pa za zdaj ne načrtujejo.

"Proračun se sproti prilagaja zahtevam gospodarstva in prebivalstva. Na prvem mestu je zdravje ljudi in ohranjanje delovanja gospodarstva v čim večji meri," je dejal Šircelj po pisanju STA.