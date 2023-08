Skupina Triglav je imela v polletju 737,9 milijona evrov celotnih prihodkov, kar je 12 odstotkov več kot v prvi polovici lanskega leta, izhaja iz polletnega poročila, ki ga je Zavarovalnica Triglav objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Poslovni izid iz zavarovalnih poslov se je v polletju poslabšal za 17 odstotkov na 19,9 milijona evrov, rezultat iz naložbenja pa se je po lanski izgubi v višini 72,6 milijona evrov letos spremenil v 53,8 milijona evrov dobička.

Matična Zavarovalnica Triglav je imela medtem v prvem polletju 370,6 milijona evrov prihodkov, kar je 14 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Obračunala je za 540,2 milijona evrov bruto zavarovalne premije, kar je 14 odstotkov več. Čisti dobiček je bil s 24,6 milijona evrov za 23 odstotkov višji.

Kot so poudarili, je letošnja nepričakovana omejitev cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji na segmentu zdravstvenih zavarovanj povzročila veliko izgubo, ki je ob polletju znašala 30,9 milijona evrov.

Naravne ujme so povzročile zgodovinsko visoke škode skupine

Naravne ujme v Sloveniji in regiji, predvsem viharji, neurja s točo in poplave iz julija in avgusta, so povzročile zgodovinsko visoke škode skupine. Njihova trenutna ocena dosega med 150 in 200 milijoni evrov. Ob upoštevanju pozavarovalne zaščite ocenjujejo, da bo njihov negativen učinek na poslovni izid skupine v razponu med 40 in 50 milijoni evrov.

Skupina ocenjuje, da bo zaradi izgub v segmentu zdravstvenih zavarovanj in škod naravnih ujm njen celoletni poslovni izid pred obdavčitvijo za okoli 80 odstotkov nižji od načrtovanega.

Dobiček pred davki je v zavarovalni dejavnosti znašal 5,1 milijona evrov in je rezultat dobrega izida iz finančnih naložb (10,2 milijona evrov) in negativnega izida v zavarovalno-tehničnem delu poslovanja (-5,1 milijona evrov). Tega je povzročila omenjena 30,9 milijona evrov visoka izguba v segmentu zdravstvenih zavarovanj.

"V zahtevnih razmerah smo medletno povečali celotni obseg poslovanja in poslovali dobro v obeh dejavnostih, a letošnja nenadna sprememba slovenskega zdravstvenega sistema z regulacijo cene dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj je povzročila izgubo v segmentu zdravstvenih zavarovanj. Ta je s svojo višino bistveno vplivala na polletni poslovni izid skupine," so v poročilu povzeli predsednika uprave Zavarovalnice Triglav Andreja Slaparja.

Skupina ostaja finančno stabilna

Glede poslovanja Skupine Triglav do konca leta je Slapar dejal, da je v trenutnih razmerah njihova skrb prednostno namenjena strankam, ki so utrpele škodo v naravnih ujmah.

Vpliv ujm na poslovni rezultat skupine bo po Slaparjevih besedah bistveno presegel dolgoletno povprečje, a Slapar je zagotovil, da skupina ostaja finančno stabilna, ustrezno likvidna in kapitalizirana na primerni ravni.