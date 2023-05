Skupina Triglav letos povečala prihodke, a krepko znižala čisti dobiček

Skupina Triglav je v prvem četrtletju prihodke povečala za 12 odstotkov na 350,4 milijona evrov, čisti dobiček pa se ji je v primerjavi z enakim obdobjem lani krepko znižal, in sicer za 39 odstotkov, dosegli so 16,1 milijona evrov. Upad je posledica zahtevnejših razmer poslovanja z učinki inflacije in tudi prehoda na nove računovodske standarde.

Celotni obseg poslovanja skupine je v prvem trimesečju 2023 znašal 484,6 milijona evrov (indeks 109), za 5,8 milijona evrov so povečali pogodbeno storitveno maržo (CSM) in imeli 18,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo (indeks 63) oziroma 16,1 milijona evrov čistega dobička, kar je precej manj kot v enakem obdobju lani.

Pojasnili so, da so na rezultate vplivali zahtevnejše razmere poslovanja z učinki inflacije, večja škodna intenzivnost, nižji rezultat zdravstvenih zavarovanj ter učinki metodoloških odločitev pri prehodu na računovodska standarda MSRP 17 in MSRP 9. Ocenjeni dobiček pred obdavčitvijo po prej veljavnih računovodskih standardih MSRP 4 in MRS 39 bi bil namreč na ravni dobička v enakem obdobju lani.

Kot so zapisali v poročilu, je skupina ohranila finančno moč in čvrst vodilni tržni položaj ter nadaljuje izvajanje strateških razvojnih aktivnosti. Med temi so osredotočenost na stranke, digitalna preobrazba in trajnost.

Uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav letošnji redni letni skupščini delničarjev, ki bo 6. junija 2023, predlagata izplačilo dividende v višini 2,50 evra bruto na delnico.