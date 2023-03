Lanski dohodek skupine Triglav: rezultat je nad načrti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premija premoženjskih zavarovanj se je zvišala za 12 odstotkov, življenjskih in pokojninskih zavarovanj za šest odstotkov, zdravstvenih zavarovanj pa za tri odstotke.

Skupina Triglav je lani vknjižila 1,60 milijarde evrov prihodkov, kar je deset odstotkov več kot leta 2021. Dobiček pred davki je povečala za odstotek na 134,5 milijona evrov, čisti dobiček pa zmanjšala za dva odstotka na 110,2 milijona evrov. Rezultat je nad načrti, nanj pa so vplivale tudi prilagoditve okolju, so številke pospremili v skupini.

Obseg obračunane kosmate zavarovalne premije je lani na ravni skupine nanesel 1,48 milijarde evrov, kar je devet odstotkov več kot leta 2021, skupina Triglav pa je dosegla premijsko rast v vseh treh zavarovalnih segmentih in na vseh trgih, je Zavarovalnica Triglav danes objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Premija premoženjskih zavarovanj se je zvišala za 12 odstotkov, življenjskih in pokojninskih zavarovanj za šest odstotkov, zdravstvenih zavarovanj pa za tri odstotke. V Sloveniji je bila rast sedemodstotna in je bila skladna z gibanjem trga, na drugih trgih regije Adria pa je bila 12-odstotna, so pojasnili v zavarovalnici. Na mednarodnem trgu je bila premijska rast 17-odstotna.

Zneski škod so se lani povečali za 13 odstotkov

Obračunani kosmati zneski škod so se lani povečali za 13 odstotkov na 832,2 milijona evrov. "K njihovemu povečanju so prispevali tudi naravni množični škodni dogodki v ocenjeni višini 32,1 milijona evrov, kar petletno povprečje presega za več kot 20 odstotkov," so navedli v zavarovalnici.

Kombinirani količnik skupine je dosegel 88,1 odstotka, na kar je učinkoval predvsem škodni količnik, izboljšan zaradi učinka delnega sproščanja škodnih rezervacij. Zaradi pritiskov inflacije, povečanega obsega poslovanja ter investiranja v digitalizacijo in druge razvojne aktivnosti so se za 12 odstotkov povečali kosmati obratovalni stroški skupine (374,9 milijona evrov), so nanizali.

Z uspešnim poslovanjem zadovoljen tudi predsednik uprave

"Povečan obseg poslovanja in delno sproščanje škodnih rezervacij, oblikovanih v preteklih letih, sta uspešno nadomestila višje škode ter stroške poslovanja zaradi večje aktivnosti prebivalstva in gospodarstva, višje inflacije in drugih vplivov iz okolja," je ob tem pojasnil član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc.

Z lanskim poslovanjem je zadovoljen tudi predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar: "Lani smo naredili pomembne razvojne korake in v zahtevnem poslovnem okolju dosegli dobre rezultate, ki potrjujejo robustnost našega poslovnega modela ter prilagodljivost in uspešnost začrtane strategije. Na teh podlagah smo se lahko tudi ustrezno prilagajali razmeram iz okolja, predvsem povečani rasti inflacije in neugodnemu stanju na finančnih trgih."