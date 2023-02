Inovativni sistem, ki voznike opozarja na prekratko varnostno razdaljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Praksa kaže, da lahko brez večjih posegov v infrastrukturo inteligentni prometni sistemi preprečijo do 80 odstotkov prometnih nesreč na nepreglednih odsekih in pomembno znižajo delež prehitrih voznikov v naseljih.

Praksa kaže, da lahko brez večjih posegov v infrastrukturo inteligentni prometni sistemi preprečijo do 80 odstotkov prometnih nesreč na nepreglednih odsekih in pomembno znižajo delež prehitrih voznikov v naseljih. Foto: Zavarovalnica Triglav

V Sloveniji se vsaka tretja nesreča zgodi zaradi prekratke varnostne razdalje. To težavo uspešno nagovarja inovativen sistem, ki voznike motornih vozil v realnem času opozarja na neustrezno varnostno razdaljo na cesti. Dva sistema za opozarjanje na prekratko varnostno razdaljo bosta letos premierno na voljo tudi slovenskim občinam. Na razpis projekta Skupaj za prometno varnost se občine lahko prijavijo do konca marca.

Zavarovalnica Triglav s tradicionalno preventivno akcijo že deveto leto zapored vabi lokalne skupnosti k prijavi na razpis za sofinanciranje sistemov za dvig prometne varnosti v lokalnih okoljih.

"V Zavarovalnici Triglav že skoraj desetletje aktivno sodelujemo z lokalnimi skupnostmi pri prometni varnosti. Želimo jim ponuditi najboljše tehnološke rešitve, ki lahko brez velikih posegov v infrastrukturo izboljšajo prometno statistiko na najbolj izpostavljenih točkah. Tako pripomoremo k temu, da so vozniki, pešci in drugi udeleženci ne samo dobro zavarovani, ampak tudi bolj varni na vsakodnevnih poteh," je povedala vodja projektov varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav Ana Cergolj Kebler.

Pod okriljem akcije Skupaj za prometno varnost bosta letos občinam na voljo dva sistema, na razpis, ki je dostopen tukaj in se odpre 7. marca, se lahko občine prijavijo do konca meseca. Občinam bo na voljo sofinanciranje 12 prikazovalnikov hitrosti.

80 odstotkov manj prometnih nesreč

Praksa kaže, da lahko brez večjih posegov v infrastrukturo inteligentni prometni sistemi preprečijo do 80 odstotkov prometnih nesreč na nepreglednih odsekih in pomembno znižajo delež prehitrih voznikov v naseljih.

Prvi inteligentni sistem je podjetje MIPA leta 2021 postavilo v Škofji Loki, kjer je bil med vozniki zelo dobro sprejet, podatki pa so pokazali na uspešno spreminjanje njihovih voznih navad.

V preteklih letih so v največji slovenski zavarovalnici skupaj z občinami po celotni Sloveniji sicer postavili že 93 prikazovalnikov hitrosti Vi vozite, delež prehitrih voznikov pa se je po postavitvi sistemov praktično povsod zmanjšal. Prikazovalniki hitrosti opozarjajo voznike na primerno hitrost vožnje, hkrati pa shranjujejo in obdelujejo podatke o prometu, ki so vidni na spletnem portalu www.vi-vozite.si.