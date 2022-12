Skupina Telekom Slovenije leta 2023 načrtuje 680,8 milijona evrov prihodkov

Kljub načrtovani rasti, razvojni naravnanosti, nadaljnji stroškovni optimizaciji poslovanja in skrbnemu obvladovanju tveganj bosta na ključne finančne kazalnike v prihodnjem letu vplivali predvsem negotovost na trgu cen električne energije in dvig obrestnih mer, so po današnji seji nadzornega sveta prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe.

"Če cena električne energije in pogoji na finančnih trgih ostanejo na ravni, kot se po najboljšem vedenju napovedujejo v času priprave načrta, bomo po načrtih dosegli 206,2 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja (EBITDA) in 20,1 milijona evrov čistega dobička," so pojasnili. Po preračunu plana na cene električne energije iz ravni leta 2022 bi glede na načrtovano rast skupina prihodnje leto čisti dobiček glede na načrtovanega za letos presegla za 32 odstotkov, EBITDA pa za šest odstotkov.

Več kot 200 milijonov evrov investicij

Za leto 2023 skupina načrtuje 205,5 milijona evrov investicij. Načrtovane investicije poleg vlaganj v širitev in nadgradnjo optičnega dostopovnega omrežja ter nadaljnji razvoj in modernizacijo mobilnega omrežja vključujejo tudi investicije v programske pravice in kapitalizacijo najemnin.

"Investicije v tehnologije in omrežje smo v največji mogoči meri optimizirali, in sicer na način, ki skupini zagotavlja nadaljnji tehnološki razvoj in vodilno vlogo na telekomunikacijskih trgih, na katerih je navzoča. Poleg tega bo skupina pri svojem poslovanju osredotočena na ustvarjanje trdnih partnerstev, optimizacijo poslovanja, razvoj najsodobnejših IKT-storitev in rešitev ter zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje," so navedli.

Letni poslovni načrt za leto 2023 temelji na strateškem poslovnem načrtu skupine Telekom Slovenije za obdobje 2022–2026. Uprava družbe bo do sredine leta 2023 pripravila posodobljen strateški poslovni načrt za prihodnje triletno obdobje. Kot so še poudarili, so poslovni načrt pripravljali v času velike negotovosti. "Zato lahko dejanski rezultati in poslovanje leta 2023 pomembneje odstopajo od načrtovanih. Skladno s tem bo Skupina Telekom Slovenije med letom po potrebi napoved poslovanja ustrezno prilagodila," so dodali.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 485,5 milijona prihodkov od prodaje, kar je na ravni enakega obdobja lani. Čisti dobiček se je zvišal za devet odstotkov na 39 milijonov evrov, je družba objavila 10. novembra. Takrat so za letos napovedali, da bo skupina ustvarila 660,6 milijona evrov prihodkov, 211,2 milijona evrov EBITDA in 27,9 milijona evrov čistega dobička. Investicije naj bi znašale 203,1 milijona evrov.