Skupina NLB v polletju s 73,7 milijona evrov dobička

Skupina NLB je v prvem polletju ustvarila 73,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 22 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje v šestmesečju je zaznamovala epidemija covida-19, vendar pa nadzorni svet ugotavlja, da je skupina kljub oblikovanju oslabitev in rezervacij poslovala stabilno in dobičkonosno, so sporočili iz NLB.

Skupina je imela v prvih šestih mesecih 260 milijonov evrov čistih prihodkov od poslovanja, kar je enako kot v lanskem prvem polletju, in skoraj nespremenjen dobiček pred oslabitvami in rezervacijami v višini 115,2 milijona evrov, kar na letni ravni predstavlja enoodstotni padec. Oslabitve in rezervacije so v prvem polletju dosegle 33,2 milijona evrov, v enakem obdobju lani pa 5,5 milijona evrov, navaja STA.

Foto: Ana Kovač Vpliv je deloma nadomestil enkratni rezultat ob prodaji dolžniških vrednostnih papirjev v vrednosti približno 330 milijonov evrov, s čimer so dosegli pozitiven učinek na poslovanje skupine v višini 17,2 milijona evrov, ter uspešna prodaja zavarovalnice NLB Vita v drugem četrtletju, ki je k rezultatu skupine prispevala 11 milijonov evrov. Hčerinske banke iz Jugovzhodne Evrope so, kot so navedli, prav tako poslovale uspešno in v prvem polletju k dobičku skupine pred davki prispevale 40 odstotkov., še piše STA.

Neto obrestni prihodki skupine so na letni ravni upadli za šest odstotkov zaradi "taktičnih premikov pozicij v bilanci v času pandemije". Osnovni prihodki iz kreditnega poslovanja v primerjavi z enakim obdobjem lani ostajajo stabilni, ne glede na nižji obseg novih kreditov med pandemijo. Neto obrestna marža v skupini se je znižala na 2,19 odstotka za -35 bazičnih točk.

H končnemu rezultatu so pozitivno prispevali višji neto neobrestni prihodki, ki so bili za deset odstotkov višji, kar je posledica enkratnih dogodkov in nekoliko nižjih čistih opravnin, ki so narasle za en odstotek, poroča STA.

Bilančna vsota skupine se je zvišala na 14,89 milijarde evrov, predvsem zaradi višjih depozitnih prilivov. Bruto krediti strankam so se na ravni skupine zvišali za štiri odstotke glede na enako obdobje lani. Rast so zabeležili tako pri kreditiranju podjetij kot prebivalstva.

Količnik skupnega kapitala je dosegel 20,5 odstotka, kar je 4,2 odstotne točke več glede na enako obdobje lani. "Kar je znatno nad zakonskimi zahtevami, predvsem zaradi vključitve podrejenih obveznic Tier 2 v znesku 240 milijonov evrov v letu 2020 in nerazporejenega dobička iz leta 2019 v vrednosti 157,5 milijona evrov," so po navajanju STA pojasnili v NLB.

"Zadovoljni smo z odgovornim pristopom skupine k poslovanju in z dobrim razumevanjem potreb okolja, v katerem deluje," je ob današnji predstavitvi poslovanja zapisal predsednik nadzornega sveta Primož Karpe.

Predsednik uprave Blaž Brodnjak pa je dodal, da ne glede na negativne učinke pandemije na gospodarstvo na trgih, kjer poslujejo, poslovni rezultati dokazujejo kapitalsko in likvidnostno robustnost skupine. "Dokazali smo, da smo eden od glavnih stebrov lokalnih okolij, ob tem pa pospešili implementacijo naših strateških iniciativ za ustvarjanje trajnostne, dolgoročne vrednosti za naše investitorje," je dodal po pisanju STA.