Skupina NLB s skoraj 58 milijoni evrov čistega dobička

Skupina NLB je v prvem četrtletju 2019 ustvarila 57,9 milijona evrov čistega dobička, kar je na ravni enakega obdobja lani. Čisti skupni prihodki iz poslovanja so znašali 133,8 milijona evrov, kar je tri odstotke več kot v prvem trimesečju lani. Rast temelji na višjih neto obrestnih prihodkih in čistih prihodkih iz opravnin, so zapisali v NLB.

"NLB Skupina nadaljuje trend stabilnega in uspešnega poslovanja," so v sporočilu zapisali nadzorniki.

Dobiček skupine pred oslabitvami in rezervacijami je znašal 64,8 milijona evrov, s čimer je bil za 6,2 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. Skupina je v obdobju sprostila za 3,3 milijona evrov oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja, kar je enako kot v lanskem obdobju, je razvidno iz medletnega poročila o poslovanju, danes objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze, potem ko se je z njim seznanil nadzorni svet banke.

Čisti prihodki skupine so v letošnjem prvem četrtletju znašali 133,8 milijona evrov, kar je tri odstotke več kot v prvih treh mesecih lani. Neto obrestni prihodki so se zvišali za šest odstotkov na 79,4 milijona evrov, čiste opravnine so zrasle za dva odstotka na 40,1 milijona evrov. Čisti neobrestni prihodki so upadli za dva odstotka na 54,4 milijona evrov.

Krediti prebivalstvu porasli za osem odstotkov

Obseg bruto slabih posojil se je v primerjavi s koncem leta zmanjšal za 43,1 milijona evrov in je konec marca znašal 6,3 odstotka, kar je 0,6 odstotne točke manj kot leto prej. Mednarodno primerljiv delež nedonosnih izpostavljenosti (v skladu s smernicami Evropskega bančnega organa) se je na letni ravni znižal s 4,7 na 4,3 odstotka.

Bruto krediti strankam so glede na lansko obdobje porasli za en odstotek na 7,7 milijarde evrov, pri tem bruto krediti gospodarstvu za en odstotek na 3,6 milijarde evrov in bruto krediti prebivalstvu za osem odstotkov na 3,8 milijarde evrov.

Depoziti strank so se zvišali za dva odstotka na 10,7 milijarde evrov, pri čemer so se depoziti prebivalstva povečali za dva odstotka, depoziti države pa za 54 odstotkov.

Količnik kapitala (CET 1, Tier 1 in količnik skupnega kapitala) za skupino je konec marca znašal 16,6 odstotka, kar je nad regulatornimi zahtevami. Bilančna vsota skupine je znašala 13,07 milijarde evrov, s čimer je bila za tri odstotke večja kot konec decembra 2018. Skupina je imela konec marca 5831 zaposlenih, en odstotek manj kot konec decembra.

NLB z 42 milijoni čistega dobička

Banka NLB je imela v četrtletju 42,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 15,7 odstotka več kot v lanskem obdobju. Čiste obresti so porasle za 4,6 odstotka na 39,8 milijona evrov, čiste opravnine za 1,7 odstotka na 25,2 milijona evrov.

Nadzorni svet je danes tudi pozdravil drugo zvišanje bonitetne ocene NLB na naložbeni razred - bonitetna agencija Standard & Poor's (S&P) je namreč minuli petek oceno NLB zvišala za eno stopnjo z BB+ na BBB-.

"Agencija Standard and Poor's je prepoznala prizadevanja za stabilnost poslovnih rezultatov in odločne korake na področju kakovosti portfelja. Gre za pomemben mejnik, ki prispeva h krepitvi zaupanja vseh deležnikov in potrjuje ambicije NLB, da postane glavna regionalna banka v državah, kjer posluje," so zapisali.

Ugotovili so, da je skupina kljub zahtevnemu gospodarskemu okolju nizkih obrestnih mer na dobri poti do uresničitve srednjeročnih ciljev.