Skupina mednarodnih vlagateljev prevzela ljubljansko družbo

Skupina mednarodnih vlagateljev je prek luksemburške družbe Rucio Investment in Andreja Mertlja uspešno prevzela družbo Datalab Tehnologije, je razvidno iz odločbe ATVP, danes objavljene v časniku Delo. V lasti imajo nekaj več kot 85 odstotkov delnic Datalaba. Prevzemniki so za delnico ponudili 11 evrov.

Prevzemna ponudba se je nanašala na 645.848 delnic družbe Datalab Tehnologije, ki neposredno ali prek usklajenih oseb še niso bile v lasti prevzemnikov (vseh delnic družbe je 2.189.884). Pridobili so jih 322.993, s čimer so zdaj lastniki 1.867.029 delnic. Za uspeh ponudbe so morali postati lastniki najmanj 1.751.908 delnic.

Četrtega julija podpisala sporazum o skupnem prevzemu

Družba Rucio Investment ter ustanovitelj in izvršni direktor družbe Datalab Tehnologije Mertelj sta z osebami, s katerimi delujeta usklajeno, 4. julija podpisala sporazum o skupnem prevzemu. Ta določa, da bo v prvi fazi Rucio zagotovil sredstva ali bančno garancijo za plačilo delnic Datalaba in po koncu prevzemne ponudbe pridobil vse delnice družbe, za katere bo sprejeta prevzemna ponudba.

Sporazum predvideva, da se lahko v primeru, da v prevzemni ponudbi delnice prevzemnikov in oseb, ki z njima delujejo usklajeno, skupaj z delnicami, ki so že v lasti teh oseb, dosežejo prag 85 odstotkov vseh delnic Datalaba, vendar manj kot 90 odstotkov vseh – to se je tudi zgodilo –, na podlagi enostranske odločitve Rucia poda novo prevzemno ponudbo. Predvideva tudi, da bo v primeru uspešne prevzemne ponudbe skupščina Datalaba ob upoštevanju ustreznega lastniškega deleža sprejela sklep o prenosu manjšinskih delničarjev na Rucio in izključitvi manjšinskih delničarjev oz. sklep o umiku delnic Datalaba s trga.

Ob objavi prevzemne namere 7. julija so iz družbe Datalab Tehnologije sporočili, da za prevzemno namero stoji skupina mednarodnih vlagateljev pod vodstvom Simona Kaluže, ki bo združila moči z Mertljem, sedanjim vodstvom družbe in zaposlenimi, ki so obenem tudi delničarji.

Po uspešno končanem prevzemu bo Kaluža kot zastopnik investicijske skupine po napovedih imenovan za novega člana upravnega odbora Datalaba. Kaluža je sicer svoje 30-letne izkušnje v sektorju nabiral v družbah Hermes Softlab in nemškem velikanu IKT SAP. "Globoko verjamemo v trajnostno usmerjeno rast in potencial Datalaba. Moči bomo združili z Andrejem Mertljem, ki ima neverjetno poznavanje industrije in vizionarsko vodstvo," je ob tem zapisal Kaluža.

"Naš cilj je nenehno uporabljati inovativne rešitve in zagotavljati, da je kakovostna poslovna oprema IKT dostopna vsem, tudi najmanjšim podjetjem," je medtem navedel Mertelj, ki je prepričan, da bo Datalab po prevzemu še naprej rasel in uspeval.