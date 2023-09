Nemški Rewe zakopan v dokumente Engrotuša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška trgovska veriga Rewe je pridobila ekskluzivno pravico za izvedbo skrbnega pregleda in za nadaljnja pogajanja o prevzemu Engrotuša, ki je prek podjetja AH Invest 1 v 80-odstotni lasti sklada Alfi, petinski delež pa je zadržal ustanovitelj podjetja Mirko Tuš, poroča Dnevnik.

Za nakup Engrotuša oziroma trgovske verige Tuš se zanima tudi hrvaška Fortenova grupa, lastnica Mercatorja, a so lastniki Engrotuša dovoljenje za skrbni pregled in pogajanja o prevzemu dali verigi Rewe.

Razlog za to naj bi bil v tem, da bi Fortenova zaradi lastništva Mercatorja lahko imela težave pri pridobivanju nujnih dovoljenj pri Javni agenciji RS za varstvo konkurence, saj bi v tem primeru Mercator imel 40-odstotni tržni delež, kar je zgornja meja dovoljenega obvladovanja enega podjetja.

Rewe na obisku pri dobaviteljih

Skrbnega pregleda so se Nemci lotili temeljito in med drugim obiskali številne največje slovenske dobavitelje Tuševim prodajalnam, so zapisali v Dnevniku.

Če bo posel uspešno zaključen, je predvideno, da bodo 43 drogerij izdvojili iz Engrotuša, njihova lastnica pa bi postala Tuševa hči. Njegov sin, Andraž Tuš, ki je zdaj v vodstvu Engrotuša, pa naj bi postal lastnik sedmih prodajaln cash & carry, ki se ukvarjajo z veleprodajo.

Kaj bi vstop Reweja pomenil za slovenske trgovce?

Ob morebitnem vstopu Reweja, ta je med drugim lastnik trgovin Billa, Bipa in Penny, na slovenski trg, za kar naj bi si nemška veriga zelo prizadevala, bi po ocenah poznavalcev razmer lahko imel največ težav Mercator, tradicionalno največja trgovska veriga na slovenskem trgu. Neuradno je največji trgovec lansko leto zaključil z izgubo v višini slaba dva milijona evrov, Rewe pa je po drugi strani lani povečal dobiček za dobrih deset odstotkov, na skoraj 85 milijard evrov.

Razlog za slab poslovni rezultat so tudi naraščajoče cene energentov, saj naj bi imel Mercator od vseh prehrambnih trgovskih verig v Sloveniji najvišje dodatne stroške, ki so bili v zadnjem letu v primerjavi z letom pred tem višji od deset do 20 milijonov evrov.