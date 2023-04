Lastnik Mercatorja sam išče novega lastnika

Fortenova je v regiji največja trgovska veriga in proizvajalec hrane v kategorijah pijač, proizvodnje olja, proizvodnje in predelave mesa ter kmetijske proizvodnje, več deset milijonov kupcev pa jo pozna po portfelju z več kot sto močnimi blagovnimi znamkami, so zapisali.

Fortenova je v regiji največja trgovska veriga in proizvajalec hrane v kategorijah pijač, proizvodnje olja, proizvodnje in predelave mesa ter kmetijske proizvodnje, več deset milijonov kupcev pa jo pozna po portfelju z več kot sto močnimi blagovnimi znamkami, so zapisali. Foto: STA

Potencialnim vlagateljem je Fortenova predložila tudi finančne kazalnike in nerevidirane rezultate poslovanja v letu 2022. Ti kažejo, da je skupina lani ustvarila 5,2 milijarde evrov prihodkov ter 470 milijonov evrov dobička iz poslovanja, medtem ko je neto dolg znašal 1,1 milijarde evrov, likvidnost na računu pa več kot 280 milijonov evrov. To kaže na stabilnost družbe, so v Fortenovi zapisali v sporočilu za javnost.

Postopek preverjanja interesa potencialnih vlagateljev za nakup Fortenovine nizozemske lastnice so zaupali investicijski banki Lazard.

Posebej so izpostavili, da skupina na trgih v petih državah v regiji, kjer je navzoča, nima konkurence. Fortenova je največja trgovska veriga in proizvajalec hrane v kategorijah pijač, proizvodnje olja, proizvodnje in predelave mesa ter kmetijske proizvodnje, več deset milijonov kupcev pa jo pozna po portfelju z več kot sto močnimi blagovnimi znamkami, so zapisali. Skupina ima v regiji več kot 45 tisoč zaposlenih ter okoli 30 tisoč partnerjev in dobaviteljev.

Mercator je pod okriljem skupine Fortenova od aprila 2021. Takrat so bile namreč nanjo prenesene delnice s propadlega Agrokorja, ki je slovenskega trgovca kupil leta 2014. S tem se je končala večletna negotovost o lastniški usodi Mercatorja po insolventnosti Agrokorja, ki je nato pristal v postopku izredne uprave, po doseženi poravnavi z upniki pa je na njegovem pogorišču nastala skupina Fortenova. Edino vredno Agrokorjevo premoženje so bile delnice Mercatorja, za njihov prenos na Fortenovo pa je bilo treba premagati kar nekaj ovir. Foto: STA/Katja Kodba

Zbiranje ponudb zainteresiranih ponudnikov se je že začelo, sklep postopka pa je predviden konec septembra. Po koncu postopka Fortenova v svoji kapitalski strukturi ne bi smela imeti več sankcioniranih solastnikov, podedovanih iz postopka poravnave Agrokorjevih upnikov. S tem bi odpravili ključno oviro pri zagotavljanju ugodne, dolgoročne in vzdržne nove kapitalske strukture ter omogočili mednarodni naložbeni potencial družbe, so zapisali v Fortenovi.

Skupaj 49,9-odstotni lastnici skupine Fortenova sta ruski banki Sberbank in VTB, za kateri veljajo mednarodne sankcije. Čeprav Fortenova sama ni pod sankcijami, to bistveno otežuje njeno poslovanje in negativno vpliva na vrednost podjetja za vse deležnike. Predvsem pa onemogoča doseganje vzdržne in učinkovite kapitalske strukture, so opozorili v Fortenovi.

Kot so dodali, bodo v kratkem rešili vprašanje refinanciranja obstoječe 1,05 milijarde evrov vredne obveznice, najverjetneje z njenim podaljšanjem, najdlje do konca leta 2024. Če bo imela družba takrat še vedno trenutno lastniško strukturo, bo vsako prihodnje refinanciranje pod temi pogoji najverjetneje samo zmanjševalo vrednost podjetja, in sicer za vse deležnike, so opozorili.