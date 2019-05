Skupina Luka Koper z rastjo dobička in prihodkov

Skupina Luka Koper je v prvem četrtletju letos ustvarila 14,4 milijona evrov čistega dobička, kar je en odstotek več kot v enakem obdobju lani. Čisti prihodki od prodaje so se ustavili pri 61 milijonov evrov in so bili za osem odstotkov višji kot v prvem trimesečju lani.

Čisti prihodki iz naslova tržne dejavnosti so se kljub padcu ladijskega pretovora za tri odstotke na letni ravni okrepili za sedem odstotkov na 3,7 milijona evrov, izhaja iz poslovnega poročila, ki ga je Luka Koper danes objavila na spletni strani Ljubljanske borze.

Višje prihodke je Luka zabeležila iz naslova skladiščenja, dviga cen in ugodnejše strukture pretovora, so zapisali. Dobiček iz poslovanja je v prvem trimesečju znašal 17 milijonov evrov, kar je en odstotek manj kot v enakem obdobju lani.

Za en odstotek se je zmanjšal tudi poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) in dosegel 24 milijonov evrov.

Ladijski pretovor je dosegel šest milijonov ton blaga, kar je tri odstotke manj kot v prvem četrtletju leta 2018. Nižji je bil pretovor na terminalu za razsute tovore, saj je bila v prvem četrtletju lani dobava blaga intenzivnejša zaradi remonta plavža, ki je potekal od sredine julija do konca septembra 2018, so pojasnili.

Pretovor avtomobilov se je znižal

Nižji je bil tudi pretovor avtomobilov, za 17 odstotkov na 169.000 vozil, kar je odraz zmanjšane prodaje vozil na ključnih trgih Evrope, pravijo v družbi. Rast pretovora so dosegli pri kontejnerjih (za tri odstotke na 246.000 enot) in tekočih tovorih (za 10 odstotkov na 848.000 ton).

Družbe skupine so imele konec marca skupaj 1558 zaposlenih, kar je 41 odstotkov več kot konec marca lani. Luka Koper je s 1. marcem 2019 začela plačevati takso na pretovor, ki je za tisti mesec znašala 546.200 evrov.

Za naložbe namenili 12 milijonov evrov

Na ravni skupine so v četrtletju za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena osnovna sredstva namenili 12 milijonov evrov, kar je 9,7 milijona evrov več kot v lanskem obdobju - povečanje je predvsem posledica izgradnje novega vhoda v pristanišče in nabave prekladalne opreme.

Družba Luka Koper je v četrtletju čiste prihodke od prodaje povečala za osem odstotkov na 59,6 milijona evrov. EBIT se je zmanjšal za dva odstotka na 16,7 milijona evrov. Čisti dobiček je znašala 13,5 milijona evrov, kar je odstotek več kot v enakem obdobju lani.

Skupina glede na trenutne napovedi ocenjuje, da bo v celotnem letu 2019 beležila 239,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar bi bilo odstotek pod načrti in šest odstotkov več kot lani.