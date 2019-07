Skrbeli za informatiko UKC Ljubljana in javne uprave, zdaj posel prodali Italijanom

Zakaj je eden od najpomembnejših dobaviteljev IT-opreme v državi dobil novega lastnika in to vsega leto dni po tem, ko se je njegovo ime znašlo v kriminalistični preiskavi zaradi sumov prirejanja razpisov v naši največji zdravstveni ustanovi?

Vplivni poslovnež Miran Boštic, ki je konec 90. let ustanovil podjetje Unistar LC in ga s sodelavci pripeljal do položaja enega od največjih dobaviteljev IT-opreme pri nas, prodrl je tudi v največje javne ustanove, se po 30 letih umika iz lastništva.

Unistar LC, ki zaposluje okoli 80 ljudi, je prodal koprski družbi Actual I.T. Ta je nekdaj delovala pod okriljem Istrabenza, leta 2015 pa je postala del italijanske skupine DBA Group, ki se ukvarja z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Direktor družbe Actual I.T. je Gregor Veselko, nekdanji predsednik uprave Luke Koper.

Gregor Veselko, izvršni direktor družbe Actual I.T. Foto: Bojan Puhek Po naših informacijah je bila pogodba o prodaji podpisana v začetku tega tedna. Holding Alterna, ki je v lasti Boštica in peščice sodelavcev, bo za Unistar LC po dogovoru prejel nekaj manj kot pet milijonov evrov, vendar se lahko kupnina ob uspešnem poslovanju oziroma izpolnitvi določenih pogojev še močno poveča.

Na to je sicer vezan en pogoj. Milan Boštic in Pavle Jazbec, do zdaj ključna menedžerja v podjetju Unistar LC, bosta morala še najmanj dve leti ostati v podjetju ter Italijanom pomagati pri pridobivanju novih poslov in pri združevanju dejavnosti z družbo Actual I.T.

Na UKC-ju preiskujejo najmanj dva razpisa

Do prodaje podjetja Unistar LC je prišlo leto dni po tem, ko so se pod drobnogledom Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) znašli njegovi posli z Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC).

Kot smo razkrili na Siol.net, so na UKC Ljubljana NPU obvestili o sumu protipravnega ravnanja pri pripravi dokumentacije za razpise za nabavo informacijske tehnologije. Šlo je za najmanj dva razpisa. Pri obeh naj bi, sumijo v UKC-ju, posamezniki iz notranjih služb največje zdravstvene ustanove v državi merila in pogoje za izbiro priredili tako, da so ustrezala vnaprej izbranemu ponudniku.

To naj bi bil Unistar LC, eden od najpomembnejših dobaviteljev IT-opreme v UKC Ljubljana, ki je v zadnjih desetih letih s to institucijo opravil za več kot deset milijonov evrov poslov. V družbi Unistar LC so vse očitke takrat zanikali.

Foto: Klemen Korenjak

Eden največjih v državi

Unistar LC je v lanskem letu, verjetno tudi zaradi priprave na prodajo, dosegel enega najboljših rezultatov v zgodovini. Prihodke od prodaje je povečal na 19 milijonov evrov, kar je največ doslej, ob tem pa je ustvaril 250 tisoč evrov dobička.

Do zdaj so jim približno polovico poslov prinašali javni naročniki. Daleč največji med njimi je UKC Ljubljana, pa tudi Ministrstvo za notranje zadeve RS. V zadnjem obdobju vse več delajo za Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za obrambo in Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Podjetju pri pridobivanju poslov pomaga partnerski status multinacionalke IBM, ki ga ima kot edino v Sloveniji, ne škodijo pa tudi dobre povezave z odločevalci v ključnih naročnikih. Boštic je sicer eden od najpomembnejših članov v Rotary Clubu Carniola, v katerem deluje tudi izvršni direktor Unistarja Pavle Jazbec.

Po obsegu prihodkov se lahko primerjajo z največjimi slovenskimi podjetji za informacijsko dejavnost, kot so Adacta, SRC in S&T Slovenija.