Šilak najemal delavce, ti so na koncu ostali brez plač #video

Pri naših severnih sosedih poplačilo delavcev ni odvisno od stečajne mase. V primerjavi s Slovenijo je namreč v Avstriji ves dolg do zaposlenih poravnan iz jamstvenih skladov, so poročali v oddaji Danes na Planetu. V oči sicer najbolj bode to, da je bil Tomaž Šilak pred leti obsojen zaradi goljufije delavcev, a je kazen odslužil z delom v splošno korist. Njegovi delavci v Sloveniji so ostali brez plač.

Delavcem niso izplačali novembrskih in decembrskih plač

Okoli 150 delavcev v agenciji 1A Personal decembra ni dobilo novembrske plače. Od takrat se je dolg podjetja do njih le še povečal. Po besedah nekaterih zaposlenih jim direktor Šilak dolguje od okoli štiri do pet tisoč evrov. Potem ko niso dobili niti plačila za decembrsko delo, so v prostorih svojega delodajalca danes iskali odgovore, kdaj bodo dobili svoj denar.

Na podlagi vseh dokumentov, ki so jih prejeli danes, je razvidno, da se odpovedni rok izteče 8. februarja. Šilak je zaposlenim konec decembra sicer obljubil, da se jim za njihova delovna mesta ni treba bati: "Prvo plačo normalno dobijo 15. januarja, potem pa tudi naprej. Delovna mesta so zagotovljena, vse gre naprej."

Šilak v preteklosti na podoben način oškodoval delavce v Sloveniji

To se na koncu ni zgodilo. Opeharjeni delavci so prepričani, da je za to kriv prav Šilak, ki ga danes v avstrijsko Radgono ni bilo. Pred leti je sicer Šilak v Sloveniji na podoben način oškodoval 365 ljudi in po poznejšem dogovoru s tožilstvom prejel kazen 1.320 ur dela v splošno korist.

Delavci so sicer zadovoljni, da se je stečaj zgodil v Avstriji. V številnih stečajih v Sloveniji namreč ni bilo dovolj denarja, da bi delavci lahko prejeli ves zaslužek, ki so jim ga dolgovala propadla podjetja, so še poročali na Planetu.