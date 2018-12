Zaradi malverzacij obsojen v Sloveniji, nato nadaljeval v Avstriji #video

Čeprav Avstrija velja za vzorno urejeno državo s plačilno disciplino - tudi tam slovenski delavci ostajajo brez plač in prispevkov. Toda sosedje niso krivi, pač pa posredniška agencija Tomaža Šilaka, ki je čez mejo pošiljal Štajerce, nato pa jih opeharil za pokojninske in zdravstvene prispevke.

Gre za človeka, ki je bil zaradi enakih malverzacij v Sloveniji že obsojen. Eno leto in 10 mesecev zapora so mu celo spremenili v javna dela, dobrohotnost naše države pa je nato zlorabil še v Avstriji, so poročali v oddaji Danes na Planet TV.

Tako kot drugi Slovenci, zaposleni na agenciji 1A Personal, ki delavce posreduje drugim podjetjem, je tudi Mihaela Cuk delo v Avstriji našla zelo preprosto.

Zaupala je Tomažu Šilaku, ki je pred leti v Sloveniji že oškodoval 365 delavcev in po dogovoru s tožilstvom prejel kazen 1.320 evrov dela v splošno korist. Prve težave v njegovem avstrijskem podjetju so se začele junija, ko so naročniki močno zmanjšali število delavcev, ki so jih najemali.

Šilak pravi, da je njihova velika stranka morala odpustiti 400 ljudi, zato so morali tudi v njegovem podjetju odpustiti skoraj 250 ljudi.

Šilak zato tudi v Avstriji več mesecev delavcem ni plačeval prispevkov in tamkajšnji zavod za zdravstveno zavarovanje je 11. decembra sprožil stečaj podjetja. Številni Slovenci zato te dni mimo božička vstopajo v poslovalnico 1A Personal v avstrijski Radgoni in iščejo odgovore, kako naprej.

Skoraj 150 ljudi je ostalo brez novembrske plače in zakonsko določene božičnice, kar skupaj znaša tudi do 3.000 evrov. Šilak še vedno verjame, da bo podjetje rešil tako, da bo dosegel spremembo insolvenčnega postopka iz stečaja v prisilno poravnavo.

A o tem bo odločalo sodišče na Dunaju. Podjetje in denar, ki je še ostal na bančnem računu, že 10 dni upravlja stečajna upraviteljica, so še poročali v oddaji.