Septembra pet odstotkov manj brezposelnih kot avgusta

Konec septembra je bilo pri zavodu za zaposlovanje registriranih 83.766 brezposelnih, kar je 4.406 ljudi ali pet odstotkov manj kot avgusta in 13.932 ljudi ali 20 odstotkov več kot septembra lani. Na novo se je prijavilo 6.510 brezposelnih, zaposlilo pa se jih je 8.125, so sporočili z državnega statističnega urada.

Na novo prijavljenih brezposelnih je bilo 23,4 odstotka več kot avgusta in 13,2 odstotka več kot pred letom. Na novo se je po poročanju STA zaposlilo 66,9 odstotka več ljudi kot avgusta in 49,9 odstotka več kot septembra lani. V povprečju je bilo v obdobju letošnjih devetih mesecev, ki ga je zaznamovala epidemija novega koronavirusa, brezposelnih 84.995 ljudi, kar je 14,2 odstotka več kot v primerljivem obdobju lani.

Manj stečajev, več iskalcev prve zaposlitve

Med na novo prijavljenimi je bilo septembra 2.716 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 1.043 iskalcev prve zaposlitve, 40 brezposelnih zaradi stečajev in 1.434 trajno presežnih delavcev. Glede na avgust se je zmanjšalo število prijav zaradi stečajev (-34,4 odstotka) in trajno presežnih delavcev (-4,6 odstotka), poraslo pa je število prijav iskalcev prve zaposlitve (+158,8 odstotka) in brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas (+19,8 odstotka).

V primerjavi z lanskim septembrom je bilo za 104,6 odstotka več na novo prijavljenih presežnih delavcev, 6,3 odstotka več iskalcev prve zaposlitve, prijavilo se je enako število brezposelnih zaradi stečajev, za 6,9 odstotka manj pa je bilo prijav brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas.

Od 10.916 brezposelnih, ki jih je septembra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 8.125 ljudi, kar je 66,9 odstotka več kot avgusta in 49,9 odstotka več kot septembra lani. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, natakarjev, prodajalcev, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah ter drugih delavcev za preprosta dela.

Do oktobra se je na zavod na novo prijavijo 74 tisoč brezposelnih

V prvih devetih mesecih letošnjega leta se je pri zavodu na novo prijavilo 74.222 brezposelnih, kar je 44,5 odstotka več kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (35.816). Prijavilo se je še 5.089 iskalcev prve zaposlitve ter 21.452 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je pri zavodu prijavilo za 4,2 odstotka več iskalcev prve zaposlitve, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je prijavilo za 20,5 odstotka več, trajno presežnih delavcev in stečajnikov pa za 186,9 odstotka več. Iz evidence se je odjavilo skupaj 65.748 brezposelnih, od teh 50.473 zaradi zaposlitve, kar je 13,3 odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2019.

Delodajalci so septembra zavodu sporočili 13.181 prostih delovnih mest, kar je osem odstotkov več kot avgusta in štiri odstotke manj kot septembra lani. Največ so iskali delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah ter delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah. Na lestvici najbolj iskanih poklicnih skupin so tudi delavci v zdravstveni negi ter zdravstveni in socialni oskrbi. Prostih delovnih mest, ki so jih pri zavodu prejeli v devetih mesecih, je bilo 89.729, kar je 23,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani