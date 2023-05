Se obeta občutna pocenitev bencina in dizla?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Gregor Pavšič

Ob predpostavki nespremenjenih trošarin se z jutrišnjim dnem obeta občutna pocenitev pogonskih goriv. Cena bencina naj bi se z 1,416 evra pocenila na približno 1,35 evra na liter, še nekoliko bolj pa naj bi se pocenil dizel. Za liter dizla bi z jutrišnjim dnem lahko odšteli sedem centov manj, in sicer 1,37 evra namesto zdajšnjih 1,441 evra, ocenjujejo na Financah. Ob tem opozarjajo, da bodo pocenitve verjetno manj izrazite, saj je glede na preteklo obnašanje vlade pričakovati opazno zvišanje trošarin.

Pred 14 dnevi je vlada višino trošarin prilagodila tako, da so cene pogonskih goriv ostale nespremenjene. Ob predpostavki, da bo vlada ravnala podobno in občutnega zvišanja trošarin ne bo oziroma bodo trošarine ostale nespremenjene, so na Financah izračunali, da bo cena litra bencina s torkom padla za nekaj več kot šest centov. Za liter bencina bi tako odšteli približno 1,35 evra, kar je 30 centov manj kot pred letom dni.

Ob predpostavki, da bodo trošarine ostale nespremenjene, bi se še nekoliko bolj pocenil dizel, in sicer za nekaj več kot sedem centov. Za liter dizla naj bi odšteli približno 1,37 evra, kar je precej manj kot pred letom dni, ko je bila cena dizla najvišja v zgodovini in je znašala 1,853 evra na liter.

Cene pogonskih goriv bi tako sledile zdrsu cen nafte, ki je v zadnjih 14 dneh dosegla eno najnižjih ravni v letu in pol.

Ob tem strokovnjaki na Financah opozarjajo, da bodo pocenitve verjetno manj izrazite, kot kažejo izračuni ob predpostavki nespremenjenih trošarin. Glede na preteklo obnašanje vlade po izrazitih pocenitvah surovine je namreč pričakovati opazno zvišanje trošarin.