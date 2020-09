V projektnem podjetju 2TDK pismo, ki ga je v sredo na ministra Jerneja Vrtovca naslovila Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), razumejo kot željo po razveljavitvi razpisa za glavna gradbena dela za drugi tir, so sporočili iz družbe. Izjava prvega moža Dušana Zorka, do katere so kritični v GZS, pa je, kot izpostavljajo, vzeta iz konteksta.

"Poudarjamo, da so besede Dušana Zorka, na katere se sklicujejo podpisniki, vzete iz konteksta, saj so med izbranimi kandidati za glavna gradbena dela tudi slovenska gradbena podjetja (v vlogi partnerjev v konzorcijih ali v vlogi podizvajalcev), razen pri enem ponudniku, ki nastopa samostojno," so zapisali v 2TDK, povzema STA.

V pismu, ki so ga na ministra Vrtovca naslovili generalna direktorica GZS Sonja Šmuc, direktor združenja za svetovalni inženiring Slovenko Henigman in predsednik Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov Kristjan Mugerli, so podpisniki kritični do Zorkovih besed, ki jih je izrekel v sredo ob predstavitvi analize vpliva izgradnje drugega tira Divača-Koper na slovensko gospodarstvo. Dejal je, da je slovensko gradbeništvo danes že pregreto, pa želi še več. "Oni niso v stanju sami tega projekta zgraditi. Če bi se projekt razbil na več delov, kar bi bilo sicer lažje ..., ga ni korenjaka, ki bi ta projekt spravil skupaj", je dodal Zorko.

"Razumeti je, da imajo željo po objavi novega razpisa"

"Razumeti je, da imajo željo po objavi novega razpisa oz. več razpisov, razdeljenih na posamezne predore in premostitvene objekte. Kako drugače razumeti vsebino in tudi vprašanja na koncu dopisa: Kje bodo slovenska podjetja pridobila posle in prihodnje reference, če ne na domačih projektih? Kje je še kakšna država in domač naročnik, ki domačim subjektom ne omogoča enakopravnega tekmovanja s tujo konkurenco," se danes sprašujejo v 2TDK.

Ob tem so povzeli besede generalnega direktorja Zorka, da so za drugo fazo razpisa, ko bo odločala cena, postavljeni dodatni pogoji v skladu z zakonodajo, ki bodo zagotavljali enake pogoje za vse ponudnike, ki konkurirajo na razpisu, pri vstopu na slovenski trg.

Kot so še pojasnili, bo pri drugem tiru treba v kratkem časovnem obdobju zgraditi 37 kilometrov predorskih cevi. "Gre torej za izjemno zahteven projekt, ki bo terjal sodelovanje izkušene gradbene operative. Pri tem je treba poudariti, da imajo obstoječi slovenski gradbinci zgolj eno živo referenco pri gradnji predorov, in sicer pri gradnji 660 metrov predorskih cevi (predor Pod Stenom na škofjeloški obvoznici), pa še te je gradila Gorenjska gradbena družba, ki jo poskuša Kolektor izločiti iz boja za posel na drugem tiru," so zapisali, piše STA.

Nasploh se jim zdi v 2TDK skrb vzbujajoče, da je med podpisniki pisma Vrtovcu tudi Mugerli, sicer direktor družbe Kolektor CPG, ki sodeluje v razpisu za glavna gradbena dela in mu je družba 2TDK priznala usposobljenost, hkrati pa se je Kolektor CPG pritožil na državno revizijsko komisijo. Kritični so, da Kolektor CPG "izkorišča svoj vpliv na GZS, ki žal s tem podpisom pod pismo ne zastopa interesov celotnega slovenskega gospodarstva, temveč parcialni interes gradbinca, ki je za skoraj dve leti ustavil in podražil gradnjo predora Karavanke".

"Vsakršna ponovitev razpisov bi pomenila vsaj dodatni časovni zamik"

"Slovenski gradbinci bodo dobili reference, če bodo izbrani za sodelovanje pri projektu, kar je eden od ključnih ciljev, ki jih je družba 2TDK zasledovala pri načrtovanju razpisne dokumentacije za projekt," so poudarili v 2TDK. Opozarjajo pa, da bi vsakršna ponovitev razpisov pomenila vsaj dodatni časovni zamik pri projektu in bi resno ogrozila do pol milijarde evrov sredstev evropskega financiranja projekta, močno pa bi okrepila logistično panogo sosednjih konkurenčnih držav.

Svoje nestrinjanje z Zorkovo izjavo bodo sicer Šmučeva, Henigman in Mugerli podrobneje predstavili na ponedeljkovi novinarski konferenci v prostorih GZS, pridružila pa se jim bosta še direktor zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS Jože Renar ter član uprave družbe CGP Edo Škufca, še piše STA.

Ponudnikom že poslani Pozivi na dopolnitev in predložitev dokazil



Družba 2TDK je sicer danes skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije v postopkih oddaje javnega naročila "Gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača–Črni Kal" in "Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal–Koper" upravičenim ponudnikom posredovala Pozive na dopolnitev in predložitev dokazil. "Pozivi so pripravljeni po napotkih DKOM, ki jih je družba 2TDK prejela v sredo. Družba 2TDK tako s postopkom izbora izvajalcev glavnih gradbenih nadaljuje v najkrajšem možnem času," so še zapisali v družbi.

