Še en dobavitelj elektrike se umika s trga

Družba Involta je napovedala, da bo s 1. januarjem 2022 izstopila s trga električne energije. S tem bo prenehala dobavljati električno energijo svojim odjemalcem, ki jih je po poročanju TV Slovenija 660. Kdor do takrat ne bo sklenil nove pogodbe z izbranim dobaviteljem, bo prešel na precej dražjo zasilno oskrbo.

"Skladno z odločitvijo vas seznanjamo s pravico do menjave dobavitelja električne energije ter vas pozivamo k čimprejšnji sklenitvi nove pogodbe o dobavi električne energije z novoizbranim dobaviteljem," so zapisali na svoji spletni strani in dodali, da je seznam vseh dobaviteljev na trgu električne energije objavljen na spletni strani SODO.

Agencija sporočila, da dobavitelji opuščajo dejavnost dobave električne energije

Agencija za energijo je v torek sporočila, da se na področju dobave električne energije končnim odjemalcem zadnje čase spopada s posameznimi primeri dobaviteljev, ki zaradi zaostrenih tržnih razmer opuščajo dejavnost dobave električne energije.

Ves postopek menjave dobavitelja električne energije je po korakih predstavljen na spletnih straneh agencije za energijo in spletnih straneh distribucijskega operaterja SODO. Pri izbiri dobavitelja si lahko odjemalci pomagajo z informacijami iz primerjalnika stroškov oskrbe, ki je prav tako dostopen na spletnih straneh agencije, pa tudi z informacijami na spletnih straneh posameznega dobavitelja.

Telekom Slovenije bo do konca leta prenehal opravljati to dejavnost

Odmevnejši primer je Telekom Slovenije, ki je konec preteklega meseca sporočil, da bo konec letošnjega leta opustil to dejavnost, saj se mu izteče pogodba o sodelovanju pri nakupu elektrike.

Podjetje Involta je bilo ustanovljeno v drugi polovici leta 2017, njegovi najpomembnejši dejavnosti sta nakup in prodaja energentov. Storitve ponuja gospodinjskim kot tudi malim in velikim poslovnim odjemalcem, je razvidno s spletne strani družbe.