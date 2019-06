Se bo Adria reševala s hišnimi revizorji propadlega SCT?

Poslovanje Adrie Airways, ki se v zadnjih tednih znova spopada z zamudami in odpovedmi poletov ter pritožbami nezadovoljnih potnikov, se drastično poslabšuje.

Po tem, ko je že lani dosegla eno od največjih izgub v svoji zgodovini, se je ta v letošnjem letu še povečala. V prvih treh mesecih je po neuradnih informacijah znašala več kot deset milijonov evrov in je bila skoraj za polovico višja od izgube v enakem obdobju lani.

Posledično je že pošel ves kapital Adrie. Družba je imela konec marca letos več kot štiri milijone evrov več obveznosti kot premoženja, s čimer je izpolnjevala enega od zakonskih pogojev za insolventnost.

To pomeni, da bi moral glavni izvršni direktor Adrie Holger Kowarsch nemudoma sprejeti ukrepe za odpravo negativnega kapitala, na primer dokapitalizacijo. V nasprotnem primeru bi moral zavoljo zaščite upnikov razglasiti insolventnost družbe.

Stečaj ni nikomur v interesu

Tega v Adrii očitno ne nameravajo narediti, saj še naprej vztrajajo pri trditvah, da nimajo težav s kapitalom in da je družba solventna.

Za Siol.net so potrdili, da so v prvem četrtletju letos imeli negativni rezultat. Kolikšen je bil, niso želeli razkriti. Prav tako niso ne potrdili ne zanikali informacij, da so imeli ob koncu marca negativni kapital.

Holger Kowarsch, prvi mož Adrie Foto: STA Viri blizu Adrie pojasnjujejo, da nihče od vpletenih, torej vodstvo, zaposleni, upniki in drugi partnerji, ne želijo potegniti prve poteze. Nikomur od njih ni v interesu stečaj družbe, saj bi v tem primeru izgubili vsi. Premoženja, iz katerega bi se poplačali, je namreč premalo.

Kljub vsemu je treba opozoriti, da Adria po dostopnih informacijah že ves čas ustvarja visoko izgubo iz poslovanja, kar pomeni, da se položaj upnikov poslabšuje. Tudi sicer se Adria pri financiranju vedno bolj opira na dobavitelje. Nekateri od njih so v zadnjih mesecih tudi že obupali in posegli po sodni izvršbi.

Kaj bi še prodali v Adrii

Glede na to, da Adria kljub drugačnim napovedim posluje s še večjo izgubo in nima več rezerv, Nemci iščejo nove načine, kako bi ji zagotovili dodatna likvidnostna sredstva.

Kot trdijo naši viri, naj bi razmišljali o prodaji tako imenovanih letaliških slotov. Gre za dovoljenja za uporabo letaliških stez in terminalov za izvajanje poleta na prezasedeno letališče ali z njega na določen datum in ob določeni uri.

Letališki sloti za največja evropska letališča dosegajo precejšnjo vrednost, a bi si Adria z njihovo prodajo še otežila letenje na te lokacije. Namesto tega naj bi računali, da bi na ta letališča leteli tudi pod zastavo drugih večjih družb, ki bi jim oddajali letala s posadko.

Preverjajo verodostojnost bilanc

Agonijo Adrie bi lahko že kmalu končali revizorji, ki preverjajo verodostojnost bilanc družbe.

Revidiranje lanskih računovodskih izkazov, ki ga je Adria zaupala revizorski družbi PricewaterhouseCoopers (PwC), se je znašlo pod nadzorom Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, smo na Siol.net razkrili pred dnevi.

Mojca Majič, direktorica Agencije za javni nadzor nad revidiranjem Foto: STA Nadzor so začeli na podlagi prijave Javne agencije za civilno letalstvo. Ena od njenih glavnih nalog je, da od letalske družbe prejme trdna dokazila, da poslabšan finančni položaj v ničemer ne ogroža varnosti letal in potnikov. V nasprotnem primeru mora agencija ukrepati in prizemljiti letala.

Od verodostojnosti bilanc je torej odvisno, ali bi bila lahko ogrožena celo licenca Adrie za izvajanje letalskih operacij. Dvomi o resničnosti izkazov Adrie so se pojavili kmalu po tem, ko jo je država leta 2016 prodala nemškemu skladu 4K Invest, saj so Nemci že prvem letu začeli z računovodskimi triki krpati luknje v bilancah Adrie.

Kot rečeno, je doslej njene bilance revidirala revizijska družba PwC, ki jih je brez večjih težav tudi potrjevala. Do letos.

Bilance bo revidiral nov revizor

Po neuradnih informacijah v PwC naj ne bi želeli potrditi računovodskih izkazov za lansko leto. Tudi zato, ker so prvič pod drobnogledom agencije in bi jim v primeru ugotovljenih nepravilnosti lahko grozila celo izguba licence.

V zadnjih dneh so se v poslovnih krogih celo razširile informacije, da so v Adrii čez noč zamenjali revizorja in našli novega, ki bi bil bolj naklonjen vodstvu. To so v Adrii zanikali in zagotovili, da PwC ostaja revizor. Toda le za revidiranje lanskih bilanc. V naslednjih letih bo to nalogo prevzela druga družba.

Pred revizorji je težavna naloga. Potrditi morajo zakonitost računovodskih trikov, s katerimi Nemci umetno zvišujejo vrednost premoženja družbe in posledično njenega kapitala. Po podatkih, ki smo jih zbrali na Siol.net, so Nemci s pomočjo blagovne znamke Adria, ki so jo najprej prodali, nato pa nazaj prenesli na Adrio, iz nič na papirju ustvarili najmanj 20 milijonov evrov dodatnega kapitala.

"Potrjujemo, da so družbeniki za revizorja poslovnih izkazov za leta 2019, 2020 in 2021 izbrali družbo UHY Revizija," so povedali v Adrii in dodali: "S storitvami PwC smo bili zelo zadovoljni, menimo, da so svoje delo opravili dobro in strokovno in, če bi oddali najboljšo ponudbo, bi z njimi sodelovali tudi v prihodnje."

Foto: STA Novi revizor je neprimerljivo manjši od družb iz tako imenovane skupine štirih velikih (PwC, Deloitte, KPMG in Ernst & Young), saj ima po zadnjih podatkih zgolj štiri zaposlene in z revidiranjem ustvari manj kot 250 tisoč evrov letnih prihodkov. Za primerjavo, v Adrii za revidiranje porabijo več deset tisoč evrov na leto.

UHY Revizija je bila znana kot hišni revizor gradbenega podjetja SCT Ivana Zidarja. Še julija 2010 je na njegove bilance izdala mnenje brez pridržka. Manj kot šest mesecev pozneje je SCT razglasil insolventnost, zaradi katere so upniki utrpeli visoke izgube. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je v tem primeru izdala le odredbo o odpravi kršitev.