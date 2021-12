Ryanair množično odpoveduje polete, tudi iz Zagreba

Največji evropski letalski prevoznik Ryanair je začel množično odpovedovati polete iz Zagreba, poroča Index.hr. Odpovedani so tako že razprodani poleti kot tudi napovedani. Ryanair je za januar napovedal zmanjšanje števila poletov po vsej Evropi za tretjino.

Odpovedani poleti

Zagreb−Bruselj Charleroi−Zagreb, od 9. 1. do 2. 2. 2022,

Zagreb−Sofija−Zagreb, od 8. 1. do 2. 2. 2022,

Zagreb−Düsseldorf Weeze−Zagreb, od 8. 1. do 2. 2. 2022,

Zagreb−Frankfurt Hahn−Zagreb, od 9. 1. do 4. 2. 2022,

Zagreb−Karlsruhe−Zagreb, od 8. 1. do 1. 2. 2022,

Zagreb−Memmingen−Zagreb, od 7. 1. do 4. 2. 2022,

Zagreb−Neapelj−Zagreb, od 7. 1. do 4. 2. 2022,

Zagreb−Podgorica−Zagreb, od 8. 1. do 1. 2. 2022,

Zagreb−Oslo Torp−Zagreb, od 8. 1. do 2. 2. 2022,

Zagreb−Malmo−Zagreb, od 8. 1. do 1. 2. 2022,

Zagreb−Basel−Zagreb, od 7. 1. do 4. 2. 2022,

Zagreb−Manchester−Zagreb, od 9. 1. do 3. 2. 2022.

Ryanair je tudi zmanjšal pogostnost tedenskih poletov med nekaterimi evropskimi mesti in hrvaško prestolnico.

Le še dvakrat na teden bo letel med:

Zagrebom in Göteborgom,

Zagrebom in letališčem Bergamo v Milanu ter med

Zagrebom in letališčem Stansted v Londonu.

Le še enkrat na teden pa bo Zagreb povezoval s Paphosom.

Omikron prekrižal načrte Ryanairu

Nizkocenovni prevoznik se je znašel v finančnih težavah zaradi nove koronavirusne različice omikron. Številne evropske države so v zadnjih tednih uvedle nove ukrepe v boju proti pandemiji covid-19 in začele ponovno zapirati javno življenje ter omejevati mednarodne prehode. Ryanair je za letošnje finančno leto pred pojavom omikrona napovedoval od 100 do 200 milijonov evrov izgube, zdaj pa se lahko izguba povzpne do kar 450 milijonov evrov.