"Letalske vozovnice bodo v 2022 veliko dražje"

"Prihodnje leto pričakujem ogromno rast v turizmu. To pa bo dvignilo cene letalskih vozovnic predvsem zaradi krčenja zmogljivosti pri letalskih in drugih prevoznikih," je po poročanju BBC dejal prvi mož Ryanaira Michael O'Leary. Poleg manjših zmogljivosti letalskih prevoznikov, ki so posledica optimiziranja stroškov zaradi posledic epidemije koronavirusa, O'Leary med vzroki za rast cen letalskih vozovnic navaja tudi inflacijo in višje okoljevarstvene davke. O'Leary je sicer že pred tedni napovedal, da bo za Ryanair prihodnje leto na številnih področjih enako letu 2019.

Za petino manj zmogljivosti

"Evropa bo imela prihodnje leto za 20 odstotkov manj zmogljivosti za letalski prevoz potnikov," trdi O'Leary, ki med argumenti navaja tudi zaprtje italijanskega prevoznika Alitalia. "Tudi druge letalske družbe so zelo okrnile svoje flote in zato nameravajo v prihodnjem letu prepeljati milijone potnikov manj. Norwegian okoli 24 milijonov potnikov manj, Flybe osem milijonov in Thomas Cook šest milijonov potnikov manj," je prepričan O'Leary, ki svoj optimizem nadgrajuje tudi z dejanji. Ryanair se namreč pospešeno širi, odpira nove letalske povezave in kupuje nova letala. Pred kratkim je odprl tudi novo središče na zagrebškem letališču.

Kaj o napovedih O'Learyja pravijo Slovenci?

"Zvišanje cen letalskih vozovnic je zagotovo v interesu letalskih družb, zato je pričakovano, da direktor letalske družbe to propagira. A za zdaj na to še nič ne kaže, cene so trenutno na zelo podobni ravni kot pred pandemijo, prav tako obseg konkurence," meni Nejc Škrlep iz turističnega agencije Po svetu, kjer pri iskanju najcenejših letalskih vozovnic pomagajo predvsem samostojnim popotnikom. Po njegovem mnenju se bo v prihodnjem letu po vsej verjetnosti število poletov še povečalo, tako da verjame, da se cene ne bodo (preveč) zvišale. "Morda si bo pri iskanju najnižje cene le treba vzeti malce več časa in primerjati povezave z različnimi družbami, ki letijo z bližnjih letališč," svetuje Škrlep.

"Vozovnice so trenutno res poceni"

"Zdaj so cene letalskih vozovnic resnično nizke, vendar to zagotovo ne bo več dolgo trajalo," pa poudarja Tomaž Lorenzetti iz turistične agencije Uniglobe Travel, ki sodeluje predvsem s podjetji. "Tako v podjetju Uniglobe Travel kot pri Gooptiju že nekaj časa opažamo rast tako potnikov kot prihodkov, zato menim, da bo čas poceni vozovnic hitro minil," meni Lorenzetti, ki se glede na trenutno dogajanje na trgu strinja z oceno direktorja Ryanaira, da bi prihodnje leto moralo biti že na mnogo področjih zelo podobno letu 2019. Ryanair je sicer eden izmed redkih letalskih prevoznikov, ki so razmeroma uspešno prebrodili krizo zaradi epidemije koronavirusa. "Zagotovo je ključen njihov poslovni model, saj so, vsaj pred krizo, ustvarjali dva evra minusa na prodano vozovnico. Prihodke so nadomestili s prodajo različnih stvari potnikom med poletom in tako ustvarjali visoko dodano vrednost v preteklosti. Zato jim je tudi s pomočjo države uspelo ohraniti vodilno vlogo med letalskimi prevozniki po krizi," še poudarja Lorenzetti.