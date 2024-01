Rolls-Royce znova z rekordno prodajo avtomobilov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski proizvajalec avtomobilov Rolls-Royce Motor Cars, ki spada pod okrilje skupine BMW, je lani zabeležil rekordno prodajo avtomobilov. Leta 2023 so prodali 6.032 avtomobilov, kar je 11 več kot leto prej, ki je bilo prav tako rekordno. Največ avtomobilov so prodali v ZDA in na Kitajskem.