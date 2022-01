Robertu Golobu za poslovanje v lanskem letu 800 tisoč evrov nagrade?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V energetski družbi GEN-I so po neuradnih informacijah portala pozareport.si za nagrade zaposlenim v poslovnem letu 2021 namenili pet milijonov evrov. Od tega naj bi si dva milijona razdelili člani uprave družbe, pri čemer naj bi nekdanji predsednik uprave Robert Golob dobil 800 tisoč evrov.

Na GEN-I smo poslali vprašanja o višini nagrad za lansko leto. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Prejemal je 18 tisoč evrov neto plače

Golob je sicer po podatkih za leto 2020 vsak mesec prejel okoli 18 tisoč evrov neto plače. Ker je GEN-I v stoodstotni državni lasti, je njegove prejemke v času vodenja GEN-I določal t. i. Lahovnikov zakon o prejemkih direktorjev javnih družb, ki določa:

"Osnovno plačilo se določi v višini povprečne bruto plače v družbah v skupini, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, ali v družbi, če ni skupine, izplačane v preteklem poslovnem letu in pomnožene z ustreznim mnogokratnikom, ki je določen glede na velikost družbe in dejavnost (mnogokratniki 2, 3, 4 in 5)."

To v praksi pomeni, da bi lahko Golob, glede na to, da je bila povprečna bruto plača v skupini GEN-I leta 2020 3.248 evrov, dobil najvišjo plačo v višini 16.240 evrov bruto.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je zato nadzornike GEN-I pozval, naj preverijo zakonitost Golobovih visokih prejemkov.

Okrožno sodišče v Krškem medtem še vedno ni odločilo o imenovanju začasne uprave trgovca z elektriko GEN-I, ki je od sredine novembra brez poslovodstva. Sodnica se je odločila, da naslednji narok skliče za 26. januar, dan po skupščini GEN-I, na kateri bodo po napovedih odločali o imenovanju vodstva, so za STA povedali v GEN-I.



Predsedniku uprave Robertu Golobu je namreč novembra lani potekel mandat, skupščina GEN-I pa ni bila uspešna pri imenovanju nove uprave družbe.