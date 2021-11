Robert Golob ta teden skupaj z drugimi člani uprave podjetja v državni lasti GEN-I ni dobil blagoslova nadzornikov za nov mandat. Saga o iskanju nove uprave GEN-I se je sicer uradno šele začela, vendar ne bo trajala dolgo. Golobovi upravi mandat namreč poteče 17. novembra in če novo vodstvo podjetja do takrat ne bo izbrano, se lahko zgodi, da bo novega šefa energetika na koncu izbralo kar sodišče. Ki lahko podaljša mandat Golobu, dokler lastniki ne izberejo nove uprave.

Politično motivirani posegi

Medtem ko se lastniki podjetja odločajo, kdo bo vodil podjetje, se Golob bori za svoj obstoj na vrhu GEN-I. Tako bo ravno danes potekala novinarska konferenca, na kateri bo Golob javnosti predstavil svoj pogled na dogajanje, ki je rezultat "politično motiviranih posegov, s katerim se odločevalci, ki imajo za to zakonite pristojnosti, pa tudi tisti, ki teh nimajo, vpletajo v kadrovanje ter korporativno upravljanje mednarodno uspešnega podjetja." Zato smo preverili, kako uspešen je res GEN-I in kakšne plače si izplačuje vodstvo podjetja.

Kako si uprava izplačuje stotisoče evrov

Več kot pol milijona evrov neto si razdeli uprava GEN-I že nekaj let, razkrivajo letna poročila podjetja. Najbolje plačan je seveda Golob, ki je v letu epidemije koronavirusa v žep pospravil 214 tisoč evrov neto. Oziroma v povprečju 17.836 evrov neto vsak mesec. Dobrih 170 evrskih tisočakov neto je domov odnesel Igor Koprivnikar, 104 evrske tisočake neto Andrej Šajn, medtem ko je Danijel Levičar od GEN-I zaslužil 52 tisoč evrov. Zadnji sicer nima fiksne plače, tisoče evrov je dobil kot nagrado za uspešnost in zaradi v javnosti neznanih razlogov. Ob tem je treba poudariti, da je govora o neto zneskih. Strošek za podjetje je na koncu občutno višji.

Kako posluje GEN-I

Skupina GEN-I je imela lani za 2,1 milijarde evrov prihodkov, kar je za 100 milijonov evrov manj kot leto poprej. Ob tem je treba poudariti, da je GEN-I primarno trgovsko podjetje in da je nabavna vrednost prodanega blaga v 2020 znašala 2,05 milijarde. GEN-I je tako lani zabeležil 15 milijonov evrov dobička, saj je skoraj 30 milijonov evrov odštel za plače zaposlenih.

Golob pod mizo prodajal GEN-I?

Ali je Golob brez podpore dela lastnikov, ker je mimo njihove vednosti prodajal podjetje? Iz dokumentov, ki jih je v preteklih dneh objavil Planet TV, izhaja, da je Golob že konec avgusta skupaj s podjetjem Elektro Ljubljana v tajnosti začel priprave na prodajo slabe polovice Gen-I, največjega slovenskega trgovca z električno energijo. Šlo je za skrivnost, o kateri do prejšnjega tedna niso vedeli ničesar niti nadzorniki niti uprava krovne družbe Gen Energija, pa tudi ne Slovenski državni holding, je poročal Planet TV.

"To je zame malo presenečenje, to vprašanje, ki ga prvič slišim. Ne more prodati 75 odstotkov, ker imamo predkupno pravico. Mi imamo tam že 25-odstotni delež in s tem predkupno pravico deleža, ki ga ima Elektro Ljubljana. Zato se to ne more zgoditi," je pred tednom dni informacije komentiral generalni direktor Gen Energija Martin Novšak.

Kakšen je (bil) Golobov načrt za prodajo GEN-I?

Golob bi s prodajo družbe GEN-EL naložbe v resnici prodal tudi delež v GEN-I, saj je GEN-EL hkrati tudi solastnica družbe GEN-I. Družba GEN-I je namreč v lasti dveh družbenikov: GEN energije in GEN-EL naložb. Družbenika imata oba 50-odstotno lastništvo. Lastniki družbe GEN-EL naložbe pa so GEN Energija (25 odstotkov), Gen-I (50 odstotkov) in Elektro Ljubljana (25 odstotkov), katerega predsednik uprave Andrej Ribič je bil prejšnji teden razrešen s položaja. Skupina GEN je sicer vodilna slovenska elektroenergetska skupina, ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj. GEN Energija je krovna družba v skupini GEN in je v 100-odstotni lasti države.