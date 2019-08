Racman: Ne izmikam se postopkom, bivam v tujini

Potem ko je slovenska policija za poslovnežem Sergejem Racmanom razpisala mednarodno tiralico, se je lastnik Koloseja oglasil iz tujine. Pravi, da tam prebiva že od leta 2010 in da se ne izmika postopkom. "Zavrača pa očitne poskuse organov pregona, da iz njegovega prihoda v Slovenijo naredijo predstavo za medije in javnost," je sporočil prek svoje odvetnice Nataše Pirc Musar.

Policija je tiralico za Racmanom razpisala pred tednom dni, iščejo pa ga z rdečim obvestilom oziroma najvišjo stopnjo tiralice. Kot smo razkrili na Siol.net, je specializirano državno tožilstvo v začetku prejšnjega tedna v zadevi klub Marina zoper 18 fizičnih oseb vložilo obtožnico, v kateri jim očitajo zlorabo prostitucije, nekaterim tudi trgovino z ljudmi in promet s prepovedanimi drogami.

"Racman ni na begu"

Foto: STA Vpletenosti v hudodelsko združbo je kot prvoobtoženi obtožen poslovnež in lastnik kinematografov Kolosej Sergej Racman. Pred časom so na sedežu Racmanovih podjetij v Koloseju opravili tudi hišne preiskave, njegov telefon pa je nedosegljiv.

"Racman že od leta 2010 stalno biva v tujini. Okoliščina, da ga ni v Sloveniji, je posledica tega dejstva. Racman tako ni na begu niti se kako drugače ne izogiba ugotavljanju svoje odgovornosti v kazenskem postopku," je v sporočilu za javnost zapisala odvetnica Racmana.

Neuradno: Racman se skriva v Kanadi

Po neuradnih informacijah naj bi bil Racman v Kanadi, kjer so se v preteklosti že skrivali slovenski poslovneži, saj državi nimata podpisane dvostranske pogodbe o izročanju. Od leta 2013 je Racman sicer uradno prijavljen na Slovaškem.

Če bo sodišče potrdilo obtožnico, bi se lahko že konec jeseni začelo sojenje.

"Nikoli se ni ukvarjal s posredovanjem pri prostituciji"

"Racman se nikoli ni ukvarjal s posredovanjem pri prostituciji in utemeljeno pričakuje, da bo v sodnem postopku oproščen obtožbe," med drugim piše v sporočilu za javnost.

Racman naj bi se po napisanem želel vrniti v Slovenijo in se zagovarjati v postopku, "vendar na način, ki mu bo omogočal ohranitev dostojanstva".

Foto: Sauna Klub Marina

Kaj mu očitajo?

Kot piše v obtožnici, naj bi žrtve - bilo naj bi jih kar 413 - spolne storitve od 1. avgusta 2014 do 23. januarja letos ponujale v nočnem klubu Marina Sauna Club na Ajševici pri Novi Gorici. Ta deluje v okviru družbe Cratos, ki so jo lastniško obvladovali Racman, Jože Kojc in Dejan Šurbek.

Zagrožena kazen za zlorabo prostitucije je od tri do 15 let zapora, za trgovino z ljudmi od tri do 12 let, za neupravičeno proizvodnjo in promet z drogami pa od enega do deset let.