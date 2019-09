Rabljene nepremičnine v drugem četrtletju zasenčile nove

Stanovanjske nepremičnine, poleg stanovanj so to še družinske hiše, so bile v drugem četrtletju povprečno za 1,3 odstotka dražje kot v prvem, medtem ko so se cene na letni ravni zvišale za 2,2 odstotka. V zadnjem letu in pol je bilo prodanih največ rabljenih nepremičnin, novih pa najmanj, odkar statistični urad spremlja prodajo novogradenj.

Vse v drugem četrtletju prodane stanovanjske nepremičnine so bile vredne 330 milijonov evrov, kar je največ po drugem trimesečju, ko je skupna prodaja dosegla 354 milijonov evrov, je danes objavil statistični urad.

Število prodaj rabljenih nepremičnin je bilo v zadnjem letu in pol najvišje, saj je bilo prodanih 3452 rabljenih stanovanjskih nepremičnin. Rekordna je bila tudi vrednost prodaje - presegala je namreč 320 milijonov evrov.

Rekordno število prodanih hiš

Obseg trgovanja z rabljenimi družinskimi hišami je bil v omenjenem četrtletju po drugem četrtletju 2017 rekorden, prodanih je bilo namreč 1365 hiš. Po drugi strani pa je bilo prodanih izredno malo novih stanovanj, le 42, kar je najmanj, odkar se statistično spremlja prodaja novogradenj.

V osrednjeslovenski statistični regiji je bilo prodanih 32,5 odstotka vseh novih stanovanj (od tega več kot 46 odstotkov v Mestni občini Ljubljana), v pomurski 27,5 odstotka in v gorenjski regiji 17,5 odstotka. Novih hiš je bilo tudi tokrat prodanih malo - 18.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se glede na prvo četrtletje v povprečju znižale za 3,1 odstotka - nova stanovanja so se po devetodstotnem dvigu v prvem trimesečju tokrat podražila za 0,3 odstotka, medtem ko so se cene novih družinskih hiš znižale za 9,3 odstotka.

Nove stanovanjske nepremičnine so se medtem v drugem trimesečju na letni ravni podražile za 3,6 odstotka - stanovanja so se podražila za 9,3 odstotka, družinske hiše pa pocenile za 6,3 odstotka.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin, stanovanj in hiš skupaj, so se v drugem četrtletju na ravni celotne Slovenije v primerjavi s predhodnim trimesečjem v povprečju zvišale za 1,5 odstotka - stanovanj so se podražila za odstotek, družinske hiše pa za 2,5 odstotka.

Rabljene stanovanjske nepremičnine so se medtem v drugem trimesečju na letni ravni podražile za 2,1 odstotka - stanovanja so se podražila za 2,3 odstotka, družinske hiše pa za 1,7 odstotka.

Rabljena stanovanja v Ljubljani v štirih letih dražja za več kot tretjino

Rabljena stanovanja v Ljubljani so se v drugem četrtletju glede na predhodno podražila za en odstotek, na letni ravni je bila rast 0,4-odstotna. Glede na povprečne cene v letu 2015 so se rabljena stanovanja v prestolnici doslej podražila za 36,5 odstotka.

Tudi cene rabljenih stanovanj zunaj Ljubljane oz. v preostalem delu države so se v drugem četrtletju na četrtletni ravni zvišale za odstotek. "To je bilo že štirinajsto zaporedno četrtletno zvišanje cen rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji, njihova povprečna cena pa je bila za 32,9 % višja od tiste iz leta 2015," so pojasnili na uradu. Na letni ravni so šle cene v povprečju za 3,4 odstotka navzgor.

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v drugem četrtletju na letni ravni v povprečju višje za 5,8 odstotka. Najbolj so se zvišale cene rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji (za 11,6 odstotka) in cene rabljenih družinskih hiš (za 11,3 odstotka), opazno znižale pa so se cene novih stanovanj (za 12,3 odstotka) ter cene novih družinskih hiš (za 8,3 odstotka).