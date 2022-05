Programerji v Črni gori služijo tudi po sto tisoč evrov mesečno

Programerji, zaposleni v finančnem sektorju, in svetovalci so med najbolje plačanimi zaposlenimi v Črni gori, poroča srbski portal Biznis.rs. Najbolje plačana oseba v državi je po podatkih pristojne državne agencije marca dobila 115.250 evrov bruto in se ukvarja s programiranjem. Sledita ji dve zaposleni osebi v finančnem sektorju, ki sta marca svojega delodajalca stali 99 tisoč evrov in 98 tisoč evrov.

Minimalna plača v Črni gori sicer znaša 331 evrov (podatki so za junij 2020), povprečna pa 868 evrov (podatek je za marec 2022). Po podatkih Svetovne banke je bilo v Črni gori lani brezposelnih 18,5 odstotka dela zmožnih oseb.

Povprečna plača v Črni gori v evrih

Davki in Črna gora

Prvega januarja letos je v Črni gori začel veljati nov zakon o obdavčitvi osebnih prihodkov. Zaposlene osebe v Črni gori zdaj po podatkih podjetja PricewaterhouseCoopers plačujejo davke v višini:

0 odstotkov, če je njihova bruto plača manjša od 700 evrov,

9 odstotkov, če je njihova bruto plača manjša od 1.000 evrov.

15 odstotkov, če je njihova plača večja od 1.001 evra.

Zaposleni pa morajo plačati tudi lokalne davke, katerih višina se razlikuje od občine do občine. V večini države morajo plačati 13-odstotni davek, v Podgorici in Cetinjah pa 15-odstotni.