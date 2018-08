Prijatelji v stečaju: vložena obtožnica proti priprtemu upravitelju

Na specializiranem državnem tožilstvu so za Siol.net potrdili, da so zoper Tomaža Kosa in še pet drugih osumljencev 13. julija vložili obtožnico, v kateri jim očitajo zlorabo uradnega položaja ter jemanja in dajanja podkupnine.

Sporni posel, zaradi katerega jih kazensko preganjajo, je (pre)prodaja tovarniškega kompleksa propadle družbe MKT Print za Bežigradom v Ljubljani.

Kot smo poročali, so se osumljenci po ugotovitvah kriminalistov dogovorili, da bodo kompleks poceni kupili in ga nato prodali naprej končnemu kupcu, sami pa naj bi si razdelili okoli milijon evrov razlike in pri tem bogato nagradili tudi stečajnega upravitelja Kosa.

Slednji je že od začetka marca letos v priporu, grozi pa mu večletna zaporna kazen.

Odvzeli so mu dovoljenje

Medtem je proti Tomažu Kosu ukrepalo tudi ministrstvo za pravosodje.

V začetku tega meseca, torej manj kot mesec dni po vloženi obtožnici, so Kosu odvzeli dovoljenje za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja.

Goran Klemenčič, minister za pravosodje Foto: Bor Slana Proti njemu so ukrepali, ker ni več oseba, ki bi bila "vredna javnega zaupanja za opravljanje te funkcije". Odločba mu je bila vročena prejšnji teden, rok za pritožbo pa se še ni iztekel.

Še v začetku leta je njegova stečajna pisarna v Celju vodila več deset insolvenčnih postopkov. Ko je marca letos končal v priporu, pa je ministrstvo začasno zaustavilo njegovo imenovanje v nove zadeve.

Kazenski postopek, davčni dolg in zemljiški dolg

Do ukrepanja je prišlo (pre)pozno, saj so pristojne institucije očitno spregledale dejstva, zaradi katerih bi moral Tomaž Kos že pred več leti izgubiti dovoljenje za delo.

Kriminalisti so ga prvič kazensko ovadili že leta 2015, decembra 2016 pa se je znašel v kazenskem postopku. Prek svojega podjetja Aronia naj bi domnevno izdal za 2,6 milijona evrov fiktivnih računov, denar pa osebno dvigoval v Bosni in Hercegovini.

Že dalj časa ima tudi za skoraj milijon evrov davčnega dolga, svoje nepremičnine pa je zaščitil z zemljiškim dolgom – institutom, ki ga je država pozneje zaradi množičnih zlorab prepovedala.

Celjsko sodišče "pozabilo" na Kosa

In kar je ključno, okrožno sodišče v Celju je ministrstvo za pravosodje več kot leto dni "pozabilo" obvestiti, da je stečajni upravitelj Kos v kazenskem postopku, zaradi česar ne bi smel več voditi stečajev.

To je potrdil tudi izredni nadzor ministrstva nad delom celjskega okrožnega sodišča. Ugotovili so, da je sodna uprava sodišča aktivno pristopila k reševanju problematike šele, ko so jo na to opozorili z ministrstva.

Dolgoletni predsednik celjskega sodišča Matevž Žugelj in upravitelj Kos sta sicer dolgoletna znanca, ki ju veže ljubezen do istega športa.

Žugelj, ki konec meseca odhaja v pokoj, je odgovornost za zamudo preložil na pristojno preiskovalno sodnico Bojano Leskovar. Kot je marca letos pojasnil za Siol.net, jih je ta šele 12. marca obvestila o uvedbi preiskave zoper Tomaža Kosa.

Matevž Žugelj, dolgoletni predsednik okrožnega sodišča v Celju, odhaja v pokoj. Foto: STA Sodnik Matevž Žugelj se je zaradi stečajev pod drobnogledom ministrstva za pravosodje znašel že leta 2009, ko je stečajnim upraviteljem odmerjal visoke nagrade, tudi Tomažu Kosu.

To je naredil tik pred začetkom veljavnosti uredbe, ki je ekscesno visoke nagrade omejila na največ 80 tisoč evrov.