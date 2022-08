Prihaja izgubljeno desetletje? "Naslednjih pet do deset zim bo za Evropo težkih"

Belgija ni edina, ki se pripravlja na "težke mesece". V Veliki Britaniji napovedujejo, da bodo računi za energente za gospodinjstva v začetku 2023 do štirikrat višji kot med letoma 2018 in 2021.

"Naslednjih pet do deset zim bo za Evropo težkih," je po poročanju Business insiderja dejal belgijski predsednik vlade Alexander De Croo. Kot trdi premier, bo veliko gospodarskih sektorjev imelo težave zaradi visokih cen energentov. "Dogajanju v gospodarstvu sledimo podrobno. Vendar moramo biti transparentni, pred nami so težki meseci in leta," je poudaril De Croo.

Belgija sicer skoraj ni neposredno odvisna od ruskega plina in nafte – le 6,5 odstotka potreb po zemeljskem plinu Belgijcev potešijo Rusi. Vendar pa je Belgija odvisna od dogajanja na mednarodnih trgih energentov, kjer pa cene že nekaj mesecev samo rastejo. V nedeljo so tako cene elektrike v Belgiji dosegle zgodovinsko visoke vrednosti.

Belgija ni edina, ki se pripravlja na "težke mesece". V Veliki Britaniji napovedujejo, da bodo računi za energente za gospodinjstva v začetku 2023 do štirikrat višji, kot so bili med letoma 2018 in 2021. V Nemčiji pa napovedujejo, da bodo gospodinjstva plačevala vsaj dvakrat več za plin kot so preteklo zimo.