Pred slovenskim gospodarstvom najslabše leto po svetovni krizi

Države srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope, med njimi tudi Slovenija, bodo zaradi izbruha novega koronavirusa letos najverjetneje zabeležile gospodarsko gledano najslabše leto po svetovni finančni krizi leta 2008, kaže raziskava Dunajskega inštituta za mednarodne ekonomske študije. Kot eno od rešitev predlaga krepitev digitalizacije.

Kot so navedli v povzetku raziskave, objavljenem na spletnih straneh inštituta, bo obseg negativnih vplivov odvisen od posamezne države. V splošnem jo bodo slabše odnesle države s tesnejšimi trgovinskimi vezmi s Kitajsko, so ocenili. Pri tem so posebej izpostavili Slovenijo, Albanijo, Bolgarijo, Hrvaško in Romunijo, poroča STA.

Pri Sloveniji, Hrvaški, Albaniji in Črni gori so opozorili tudi na velik delež prihodkov iz naslova turizma. Slednji bo vsaj za nekaj časa skoraj povsem zamrl, so dodali.

Gospodarska rast bo predvidoma 1,1-odstotna

"Po našem najslabšem scenariju bo skupna letošnja gospodarska rast 23 držav srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope 1,1-odstotna, kar bi pomenilo najslabši rezultat po svetovni finančni krizi leta 2008," so po pisanju STA navedli na Dunajskem inštitutu za mednarodne ekonomske študije.

Kot eno od rešitev za hitrejšo vnovično okrepitev gospodarstva so navedli intenzivnejšo digitalizacijo. "V splošnem je regija za to dobro opremljena, zato naj izkoristi priložnosti, ki jih digitalizacija prinaša pri krepitvi produktivnosti," so navedli.

Dodali so, da je v kriznih časih ključno ustrezno in hitro ukrepanje politike, ki lahko podjetjem med drugim sofinancira prekvalifikacije delavcev in razvoj oziroma pridobitev novih tehnologij, še povzema STA.