Poslovanje Mercatorja skladno z lex Mercator

Posli so ustrezali načelom vestnosti, gospodarnosti in verodostojnosti. Družba Mercator ni bila prikrajšana oziroma kakor koli oškodovana, je v poročilu, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, zapisala uprava.

Mercator je prav tako sledil zavezam, ki izhajajo iz pogodbe o izvedbi finančnega prestrukturiranja Mercatorja ter pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe Poslovni sistem Mercator.

Posle je preveril izredni član uprave Mercatorja Gregor Planteu, ki je bil v upravo največjega trgovskega podjetja v državi imenovan na podlagi zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo (t. i. lex Mercator).

Aprila je namesto Agrokorja zaživela Fortenova grupa, na katero so v prvi fazi prenesli podjetja, ki sodijo pod t. i. lex Agrokor - vsa insolventna podjetja so dobila nova imena, na koncu imena imajo dodano besedo plus (npr. Konzum plus). Mercator in ostala podjetja iz skupine, ki ne sodijo pod lex Agrokor, naj bi bila prenesena v drugi fazi.

Posli, ki jih obravnava poročilo, se nanašajo na nabavo in prodajo trgovskega blaga, financiranje,nepremičnine, marketinške in druge storitve, storitve informatike ter storitve v zvezi s kartico Pika.

Mercator v obdobju poročanju ni podelil nobenega poroštva ali jamstva, ni odobril nobenega posojila in ni prevzel dolga ali drugih obveznosti družbam skupine Agrokor ali skupine Fortenova.

Skupina Mercator v 2020 pričakuje 2,3 milijarde evrov prihodka

Skupina Mercator za leto 2020 načrtuje 2,3 milijarde evrov prihodka in 110 milijonov evrov normaliziranega dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA). Za leto 2019 so lani napovedali 2,1 milijarde evrov prihodka in 91 milijonov evrov EBITDA.



"Skupina Mercator za leto 2020 načrtuje predvsem nadaljnje uresničevanje svoje strategije razvoja, pri čemer je ključno doseganje rasti prihodkov in poslovna uspešnost Mercatorja kot najboljšega lokalnega trgovca na vseh trgih, kjer posluje," so zapisali v današnjem sporočilu, ki so ga ob sprejetju gospodarskega načrta za leto 2020 objavili na spletni strani Ljubljanske borze.

Za leto 2020 napovedujejo za 44 milijonov evrov naložb, pri čemer bo 57 odstotkov teh sredstev namenjenih za naložbe v Sloveniji. Skupina načrtuje, da bo odprla 28 novih trgovin in prenovila 65 trgovin na trgih, kjer posluje. "Mercator bo tudi v naslednjem letu krepil sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi dobavitelji in nadaljeval z razvijanjem novih komercialnih platform ter novih in inovativnih konceptov trgovine, predvsem priročnih formatov trgovin," so napovedali.

Načrtujejo tudi nadaljevanje razdolževanja. Če je bilo razmerje med neto dolgom in normalizirano EBITDA v letu 2016 14,1-kratno, načrtuje skupina do konca leta 2020 to razmerje znižati na 4,5-kratno.

Skupina ima tudi po že izvedenih projektih monetizacije še vedno v lasti za skoraj 1,2 milijarde evrov nepremičnin. Mercator bo tudi v letu 2020 nadaljeval s projektom izgradnje novega logistično-distribucijskega centra v Ljubljani, ki bo po načrtih zgrajen do konca leta 2021.

Mercator je v prvih devetih mesecih letos na ravni skupine ustvaril 1,64 milijarde evrov prihodka od prodaje, kar je 1,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. EBITDA, primerljiv z načrtovanimi 110 milijoni evrov za leto 2020 (torej brez vpliva standarda MSRP 16 Najemi), je znašal 80,3 milijona evrov, kar je pol odstotka več kot v lanskem obdobju. Čisti dobiček je znašal 6,2 milijona evrov.