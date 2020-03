Poslovanje Adrie bo preučil Ernst & Young, 4K Invest briše sledi

Kot je v ta teden objavljenem poročilu, objavljenem na Ajpesu, zapisal stečajni upravitelj Janez Pustatičnik, je treba "temeljito pregledati predvsem morebitno odškodninsko odgovornost bivših zastopnikov stečajnega postopka, pregledati revizijsko določene posle stečajnega dolžnika v preteklosti, prav tako pa pregledati morebitna izvedena izpodbojna dejanja, s čimer bi lahko bila stečajna masa oškodovana", piše STA.

4K Invest v postopku likvidacije

Prva faza revizije, ki bo stala 19.537 evrov, obsega identifikacijo poslovnih dogodkov, ki predstavljajo izpodbojnost ali nakazujejo odškodninsko odgovornost organov upravljanja z namenom povečevanja stečajne mase. Po dogovoru bi lahko sledila še druga faza, ki bi vsebovala podrobnejši pregled identificiranih pravnih poslov in pripravo forenzičnega poročila. Pod drobnogledom bo torej nemški sklad 4K Invest, ki je Adrio Airways od države kupil leta 2016.

Foto: STA

A ta sklad, "ki naj bi imel za sabo več kot 20 let izkušenj in skoraj 200 uspešnih primerov prestrukturiranja podjetij, je zgolj v nekaj tednih dobesedno izginil iz poslovnih registrov več držav in s svetovnega spleta", piše portal Necenzurirano. 4K Invest je v postopku likvidacije in bo kmalu izbrisan, podjetja, prek katerih je obvladoval slovenskega letalskega prevoznika, so že po njegovem stečaju oktobra lani začela ugašati drugo za drugim.

Da so lastniki takoj po propadu Adrie začeli brisati sledi svojih poslov in nakazil ter da je na spletu skoraj nemogoče najti informacije o dejavnosti skupine 4K Invest in povezanih podjetij, navaja tudi portal 24ur. Portal EX-YU Aviation, na katerega se sklicujejo, pa poroča tudi, da je izvršni direktor sklada 4K Invest Martin Vorderwülbecke konec decembra lani, le dva meseca po stečaju Adrie, ustanovil novo podjetje pod imenom HDS 35, poroča STA.

Nemci naj bi Adrio izčrpavali

Prav Vorderwülbecke je bil na čelu 4K Invest tudi v času pogajanj s slovensko vlado o prevzemu Adrie. Povezan je s še 19 drugimi podjetji, pri čemer je večina, kot omenjeno, končala v likvidaciji. Že pred stečajem slovenskega letalskega prevoznika so Nemci ustanovili podjetja Chacomoo, Azadivine, Bebelus in Guanako Energy, njihov sedež pa prijavili v poslovni stavbi, kjer je prej več let posloval sklad 4K Invest.

Novonastala podjetja se bodo ukvarjala z najmanj dvema projektoma v Južni Ameriki, med drugim z gojenjem in prodajo vrhunske južnoameriške govedine in "čudodelne rastline" nim, ki naj bi po njihovih zatrdilih pozdravila več kot sto različnih bolezni, ugotavlja portal Necenzurirano ter dodaja, da bi lahko tudi tu končal denar bankrotiranega slovenskega letalskega prevoznika.

Foto: Klemen Korenjak

Nemci naj bi namreč Adiro izčrpavali, med drugim s svetovalnimi pogodbami z lastnikom 4K Invest, ki naj bi bile vredne najmanj štiri milijone evrov. Poleg tega so poslovanje bremenile plače vodilnih v Adrii. Nova podjetja, ki so nastala na pogorišču 4K Invest, je po navedbah portala Necenzurirano ustanovil Vorderwülbeckov sorodnik Laurenz Vorderwülbecke, ki je prevzel tudi enega vodilnih položajev v HDI Vier CE, enem od najpomembnejših in najstarejših podjetij znotraj izginule skupine 4K Invest.

Stečaj Adrie je stekel 2. oktobra. Predlog za stečaj je vložilo vodstvo družbe, in sicer zaradi plačilne nesposobnosti, še navaja STA.